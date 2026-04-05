La Policía Nacional detiene a nueve personas que sustrajeron 40 vehículos valorados en 1,6 millones de euros. La banda despiezaba los coches en naves de Toledo para vender los componentes en el mercado internacional.

Una operación de la Policía Nacional ha logrado desmantelar una organización criminal de alta especialización dedicada al robo de vehículos de alta gama. Los arrestos se produjeron en un restaurante de comida rápida en el distrito de Barajas, justo cuando los miembros de la banda planificaban los robos que ejecutarían esa misma tarde.

Una operativa de «guante blanco»

La banda, compuesta por varios clanes familiares «muy cohesionados», operaba con una disciplina técnica asombrosa. No necesitaban romper cristales ni forzar cerraduras:

Selección previa: Durante las mañanas, los miembros patrullaban las calles de Barajas para marcar los objetivos, ya fuera por iniciativa propia o por encargo directo de otros grupos criminales.

Durante las mañanas, los miembros patrullaban las calles de Barajas para marcar los objetivos, ya fuera por iniciativa propia o por de otros grupos criminales. Tecnología de asalto: Utilizaban dispositivos electrónicos avanzados capaces de neutralizar los sistemas de seguridad de los turismos. «Entraban, arrancaban y se iban», detallan los investigadores.

Utilizaban dispositivos electrónicos avanzados capaces de neutralizar los sistemas de seguridad de los turismos. «Entraban, arrancaban y se iban», detallan los investigadores. La técnica del «enfriamiento»: Tras el robo, colocaban matrículas dobladas (falsas) y aparcaban el coche en la capital durante 24 horas para asegurarse de que no llevaba un GPS activo que permitiera a la policía localizarlos.

De Madrid a las «clínicas» de Toledo

Una vez superada la fase de seguridad, los vehículos eran trasladados a cuatro naves industriales en la provincia de Toledo. El viaje se realizaba con coches de escolta que hacían labores de contravigilancia para detectar presencia policial.

En estas naves se realizaba la «cirugía»: los coches eran desmontados pieza a pieza. Los componentes de mayor valor se destinaban a la exportación fuera de España, mientras que los chasis o vehículos completos que no se despiezaban eran vendidos a otros grupos delictivos para ser usados en nuevos crímenes.

Un balance de 1,6 millones de euros

Desde el pasado mes de octubre, la red logró sustraer al menos 40 turismos. Hasta el momento, la policía ha logrado recuperar ocho de ellos para devolverlos a sus dueños.

Cargos judiciales: Los nueve detenidos se enfrentan a delitos de organización criminal, robo con fuerza, falsedad documental y contra la seguridad vial. Además, se les imputan dos homicidios imprudentes.

La investigación permanece abierta, ya que las autoridades no descartan que se produzcan nuevas detenciones de colaboradores o receptadores de las piezas robadas en los próximos días.