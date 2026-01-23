Según detalla el diario El Correo, un tren de cercanías ha impactado contra los restos de una pared derribada cerca de Olloniego. Los maquinistas denuncian en este medio que llevaban seis meses advirtiendo del mal estado de la infraestructura sin que se tomaran medidas preventivas.

La red ferroviaria asturiana ha registrado un nuevo incidente de gravedad este viernes. Un tren de la serie Civia ha colisionado contra un desprendimiento de rocas, cables y fragmentos de pared en el interior del túnel del Padrún, a escasos 50 metros de su salida en dirección a Olloniego. A pesar de la espectacularidad del impacto, que causó daños severos en el morro del convoy, no se han registrado heridos.

El maquinista, tras detener la unidad para verificar que los pasajeros se encontraban ilesos, pudo reanudar la marcha a velocidad reducida hasta la estación de Olloniego. Allí, los viajeros fueron trasbordados a otra unidad para continuar hacia Oviedo, mientras que el tren dañado fue retirado a talleres para su reparación técnica.

Denuncia sindical: «Seis meses avisando del mal estado»

El accidente ha desatado una ola de indignación en el colectivo de maquinistas. Según informaciones recogidas por El Correo, los profesionales del sector aseguran que la situación del túnel del Padrún era una «crónica de un suceso anunciado».

• Advertencias ignoradas: Los conductores sostienen que llevan al menos seis meses alertando sobre el deterioro de las paredes del túnel a través de llamadas al Centro de Tráfico Centralizado (CTC) y mediante Partes de Información de Riesgos en la Circulación (PIRSC).

• Falta de prevención: Los sindicatos critican que, pese a estos avisos, no se activó ninguna Limitación Temporal de Velocidad (LTV) que hubiera podido mitigar el riesgo de impacto.

• Problemas de visibilidad: El colectivo también apunta a los nuevos focos LED instalados en los trenes durante el último año. Denuncian que esta iluminación reduce la visibilidad dentro de los túneles, dificultando la detección precoz de obstáculos y recortando el margen de reacción para el frenado de emergencia.

Afectación al servicio y transporte alternativo

Como consecuencia del siniestro, Adif ha interrumpido la circulación entre las estaciones de Ablaña y Olloniego para proceder a la limpieza de la vía y la evaluación de daños en la estructura del túnel.

Renfe ha establecido un Plan de Transporte Alternativo por carretera para los usuarios de la línea afectada. Cabe destacar que la incidencia solo afecta a trenes de cercanías y mercancías, por lo que los servicios de larga distancia (AVE, Avlo y Alvia) operan con total normalidad al circular por trazados distintos.

Este suceso se suma a una semana negra para el sector ferroviario en España, tras el reciente choque de un tren de pasajeros con un camión grúa en Cartagena que dejó seis heridos.