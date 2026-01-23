Adif suspende la circulación entre Villa del Río y Montoro por acumulación de agua y el derrumbe de un muro de contención. La incidencia deja a la zona sin alternativa por vía convencional tras el cierre de la Alta Velocidad en Adamuz.

Las intensas lluvias que azotan la provincia de Córdoba han provocado una nueva brecha en la red ferroviaria andaluza. Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la circulación entre Villa del Río y Montoro permanece suspendida desde las 3:47 horas de este viernes debido a la acumulación de agua en los desvíos y la caída de un muro de contención sobre la vía.

Esta incidencia agrava la situación de aislamiento ferroviario de la región, ya que la vía convencional servía de alternativa tras el trágico accidente del pasado domingo en Adamuz, que mantiene cortada la conexión de Alta Velocidad entre Andalucía y Madrid. Con este nuevo corte, se pierden temporalmente las conexiones directas con la capital por esta ruta.

Afectaciones al servicio de Media Distancia

La suspensión ha obligado a Renfe a reorganizar el tráfico de pasajeros de forma inmediata. Según fuentes consultadas por este medio:

• Trenes suprimidos: Los convoyes de Media Distancia 13202 y 13207 han sido cancelados en la totalidad de su recorrido.

• Servicio parcial: El tren de Media Distancia 13203 solo circulará en el tramo comprendido entre Córdoba y Alcolea.

• Previsión de apertura: Aunque los técnicos de Adif trabajan sobre el terreno para retirar los escombros del muro y drenar el agua, no hay una confirmación oficial de reapertura, si bien se estima que el servicio podría quedar restablecido en torno a las 10:00 horas.

Un mapa ferroviario en jaque

El colapso del muro de contención pone de relieve la vulnerabilidad de las infraestructuras ferroviarias andaluzas ante fenómenos meteorológicos adversos, especialmente en una semana donde la atención nacional está centrada en la seguridad de las vías tras la tragedia ferroviaria de Córdoba.

La falta de trenes directos a Madrid por vía convencional obliga a los viajeros a buscar alternativas por carretera o a esperar la resolución de esta nueva incidencia en una red ya de por sí saturada y bajo vigilancia extrema por parte de los sindicatos y las autoridades.