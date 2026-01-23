El número uno del mundo firma una victoria histórica ante Corentin Moutet (6-2, 6-4 y 6-1) en su partido número 100 en un «major». El murciano, único español superviviente en Melbourne, se medirá este domingo al estadounidense Tommy Paul por un puesto en los cuartos de final.

Carlos Alcaraz sigue derribando barreras de precocidad. Este viernes 23 de enero de 2026, el tenista de El Palmar ha celebrado sus 100 partidos en Grand Slams con una exhibición de autoridad ante el francés Corentin Moutet. Con apenas 22 años, el español acumula ya un balance de 87 victorias y 13 derrotas, cifras que lo sitúan a la altura de leyendas como Björn Borg a su edad.

El encuentro en la Rod Laver Arena fue un monólogo de Alcaraz, quien solo vio peligrar su dominio en un tramo del segundo set. Tras ponerse 3-0 arriba, Moutet reaccionó con su tenis heterodoxo hasta situarse 4-3 a favor, pero el murciano cortó la rebelión de raíz anotándose tres juegos consecutivos para cerrar la manga y, posteriormente, arrollar en la tercera.

Próximo objetivo: Tommy Paul

El camino hacia el único Grand Slam que falta en las vitrinas de Alcaraz (tras haber ganado ya seis títulos grandes) tendrá su próxima parada este domingo 25 de enero. Su rival será Tommy Paul, verdugo del español Alejandro Davidovich en tercera ronda.

• Historial directo: Alcaraz lidera el cara a cara con 5 victorias frente a 3 derrotas. El español llega con la confianza de haber ganado los últimos cuatro enfrentamientos consecutivos, el más reciente en el pasado Roland Garros.

• El reto histórico: Si Alcaraz conquista Melbourne con 22 años y 272 días, se convertirá en el jugador más joven de la historia en completar el Grand Slam (ganar los cuatro torneos grandes), superando el récord de Don Budge de 1938.