Ceuta mira el calendario con mezcla de memoria y actualidad. El 20 de junio ha dejado, a lo largo de los años, una serie de acontecimientos que van desde fundaciones deportivas y decisiones políticas hasta tragedias humanas y estrenos mediáticos. Repasamos algunas efemérides del día, con el contexto justo para entender por qué siguen apareciendo en los libros de historia y en la conversación pública.

1928: nace en España el Real Valladolid

En 1928, se funda en España el club de fútbol Real Valladolid. Su creación en el panorama del fútbol español refleja el crecimiento y la consolidación de las entidades deportivas durante el primer tercio del siglo XX, cuando el deporte empezaba a convertirse en un fenómeno social de gran alcance.

1933: Barberán y Collar inician su ruta tras cruzar el Atlántico

En el mar Caribe, los aviadores españoles Mariano Barberán y Joaquín Collar, después de atravesar el Atlántico a bordo del Cuatro Vientos, parten desde La Habana hacia México. Desde allí, desaparecen en el trayecto. Aquel vuelo quedó marcado por la hazaña aeronáutica y, a la vez, por el misterio que rodeó su final.

1949: Argentina decreta universidades nacionales gratuitas

En 1949, el presidente constitucional Juan Domingo Perón decreta en Argentina que las universidades nacionales sean gratuitas para los habitantes de Argentina y de todos los países latinoamericanos. La medida se mantuvo hasta la actualidad, convirtiéndose en una referencia de acceso a la educación superior en la región y en un ejemplo de cómo las decisiones políticas pueden moldear oportunidades educativas durante décadas.

1973: el regreso de Perón y la tragedia de Ezeiza

En 1973, regresa a la Argentina el expresidente constitucional Juan Domingo Perón, tras 18 años en el exilio. La bienvenida en cercanías del Aeropuerto Internacional de Ezeiza se tiñó de violencia: durante el recibimiento, ocurre la conocida masacre de Ezeiza. Según el registro histórico del hecho, francotiradores disparan contra peronistas de izquierda, causando al menos 13 muertos y dejando más de 300 heridos. Es una fecha especialmente dolorosa porque muestra cómo, incluso en momentos de júbilo político, las fracturas internas pueden desembocar en tragedia.

1992: Paraguay estrena una nueva Constitución nacional

En 1992, en Paraguay entra en vigor la nueva Constitución nacional, reemplazando a la anterior de 1967. Este tipo de cambios constitucionales suelen implicar ajustes profundos en el marco institucional del país: derechos, organización del Estado y reglas del juego democrático. Por eso, una fecha como esta funciona como punto de referencia para entender etapas políticas posteriores.

2010: segunda vuelta en Colombia y victoria de Santos

También el 20 de junio de 2010 se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. En ella, Juan Manuel Santos resulta elegido presidente con una victoria del 69,9 % de los sufragios. La cifra, por su magnitud, refleja un respaldo amplio en el tramo final del proceso electoral.

Un recordatorio con más capas (y algunos episodios recientes)

La efeméride del día no se queda solo en la política o el deporte. En 2008, una estampida humana en la discoteca New’s Divine de la Ciudad de México deja 13 muertos y 16 heridos. Y en 2014, en Bruselas, el presidente de la Comisión Europea José Manuel Durão Barroso anuncia el apoyo de la Unión Europea al plan de paz promovido por Petro Poroshenko para el conflicto en los óblast de Lugansk y Donetsk, en un contexto de tensiones donde también aparece involucrada Rusia. Ya en 2025, Netflix estrena su película más exitosa de su plataforma Las guerreras K-pop, que se convirtió en un fenómeno global.

Cada 20 de junio, por tanto, es un mosaico: hazañas y desapariciones en el aire, fundaciones que pasan a ser tradición, decisiones educativas que duran en el tiempo y momentos políticos de enorme intensidad. Un día para recordar que la historia se escribe, a veces, con letras largas; y otras, con escenas que marcan a generaciones.