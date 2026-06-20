Aviso previo al sorteo de la Lotería Nacional

Se comunica que hoy, sábado 20 de junio de 2026, se celebra el sorteo de la Lotería Nacional. La extracción ha sido programada para las 21:30 por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En este momento todavía no figuran publicados los números ganadores; la información oficial será difundida por el operador una vez concluida la extracción y efectuadas las comprobaciones internas pertinentes.

Posteriormente se podrá comprobar, mediante la publicación oficial, la relación completa de resultados correspondientes a las siguientes categorías y modalidades previstas para este sorteo:

Listado de números premiados con el primer premio y el segundo premio.

Determinación de reintegros asociados a la extracción.

Premios por aproximaciones.

Premios por centenas y terminaciones.

Premios por cifras u otras modalidades específicas indicadas por el organismo responsable.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se informa que la mecánica del sorteo es la establecida y supervisada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se efectuará la extracción de los números que resulten premiados para las distintas categorías previstas, incluyendo la asignación de reintegros y la determinación de las aproximaciones, centenas, terminaciones y demás figuras de reparto que correspondan al juego de Lotería Nacional. Las modalidades de apuesta y las condiciones de reparto de premios se regirán por las normas oficiales publicadas por el operador y por la normativa aplicable en materia de juegos y apuestas.

Horario y seguimiento oficial

El acto público de extracción será iniciado a las 21:30 y la emisión de los resultados será realizada por la autoridad encargada del sorteo. Se podrá seguir la actualización de resultados y consultar la relación oficial de agraciados en la página web del operador; para acceder a la información oficial se ofrece el siguiente enlace:

https://www.loteriasyapuestas.es/es/loteria-nacional

Se recomienda atender únicamente a las comunicaciones procedentes de los canales oficiales y a la documentación emitida por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) como fuente primaria de información.

Verificación de los premios

Una vez publicados los resultados oficiales, los billetes y apuestas deberán ser comprobados y validados conforme a los procedimientos establecidos por el organismo gestor. La verificación y el cobro de premios se realizarán en los puntos de venta autorizados o a través de los canales administrativos habilitados por la entidad responsable. Asimismo, se recuerda que la aceptación y el abono de premios estarán sujetos a la verificación de la validez del título y al cumplimiento de los requisitos legales y administrativos vigentes.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).