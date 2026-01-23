El servicio de Rodalies de Cataluña ha comenzado a recuperar la normalidad a primera hora de este viernes, después de haber estado suspendido durante dos días a causa del accidente ferroviario ocurrido en Gelida (Barcelona). Todas las líneas han retomado la circulación, aunque algunas lo hacen todavía con retrasos de alrededor de 30 minutos.

Según ha informado Rodalies de Catalunya a través de sus canales oficiales, el restablecimiento del servicio se está realizando de forma progresiva. Las principales incidencias se concentran en la R1, donde únicamente circulan dos trenes por sentido y hora, y en la R4, en el tramo entre Martorell Central y L’Hospitalet de Llobregat, con la misma frecuencia reducida. Esta situación provoca demoras de aproximadamente media hora en ambas líneas.

La R2 Sur también registra retrasos similares en el tramo comprendido entre Vilanova i la Geltrú y Barcelona–Estación de Francia, debido a causas operativas derivadas de la reanudación del servicio.

La estación de Sants, uno de los principales nodos ferroviarios de Cataluña, ha reabierto este viernes con los trenes de Rodalies en funcionamiento, aunque con una afluencia de viajeros sensiblemente inferior a la habitual tras dos jornadas consecutivas sin circulación.

Acuerdo tras la negativa de los maquinistas

El servicio debía haberse reanudado el jueves, pero más de 300 maquinistas de Rodalies y Regionales de Cataluña se negaron a conducir los trenes al considerar que no contaban con suficientes garantías de seguridad tras los accidentes de Córdoba y Gelida, ocurridos los días 18 y 20 de enero, respectivamente.

Ante esta situación, la Generalitat, Adif, Renfe y el sindicato de maquinistas Semaf mantuvieron una reunión en la que alcanzaron un acuerdo que permitió retomar el servicio una vez concluidas unas inspecciones extraordinarias para verificar las condiciones de seguridad. Desde las 7:00 horas de este viernes, las partes mantienen un nuevo encuentro para hacer seguimiento de la situación.

En la R2, R2 Sur, R2 Norte y R8, así como en la R3 entre La Garriga y La Tour de Carol-Enveig, los trenes circulan sin incidencias. También han iniciado su servicio con normalidad las líneas de Rodalies de Tarragona, Girona y Lleida, aunque la RL4 presenta ya retrasos de unos 30 minutos.

Por su parte, los servicios regionales de las líneas R11, R13, R14, R16 y R17 funcionan conforme a sus horarios habituales, mientras que en la R15 se mantiene un servicio alternativo por carretera entre Reus y Riba-roja.