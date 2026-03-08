El Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán acoge un duelo directo de alta tensión por la permanencia entre dos equipos igualados a puntos en la zona baja de la tabla

El Sevilla FC y el Rayo Vallecano se citan este domingo, 8 de marzo, a las 18:30 horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El encuentro, correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports, se presenta como una final anticipada para ambos conjuntos, que llegan a la capital hispalense con la urgencia de sumar una victoria que les permita alejarse de la zona de peligro.

La situación clasificatoria refleja la máxima igualdad existente entre ambos contendientes. Los de Nervión, que encaran el compromiso tras firmar tablas (2-2) en el derbi frente al Real Betis, ocupan actualmente la decimocuarta posición con 30 puntos. Exactamente los mismos puntos acumula el Rayo Vallecano, ubicado en el decimotercer puesto tras su reciente empate contra el Athletic Club. Por tanto, el vencedor del choque no solo sumará tres unidades vitales, sino que ganará un terreno psicológico fundamental en la lucha por la continuidad en la categoría.

Estadísticas y antecedentes en Nervión

El Sevilla afronta este duelo bajo el amparo de una dinámica positiva como local, habiendo encadenado tres partidos consecutivos sin conocer la derrota en el Sánchez-Pizjuán, con un balance de dos empates y una victoria.

La historia reciente en este escenario también favorece a la escuadra nervionense. Los datos históricos señalan que el Rayo Vallecano ha tenido serias dificultades históricas en sus visitas a la capital andaluza en el presente siglo XXI, logrando la victoria en solo dos de los 14 encuentros disputados en el estadio sevillista; el último precedente positivo para los franjirrojos en este feudo data de 2022.

Horario y dónde ver el Sevilla – Rayo Vallecano

El partido entre el Sevilla FC y el Rayo Vallecano, correspondiente a la vigésimo séptima jornada del campeonato nacional de liga, se disputa hoy domingo, 8 de marzo, a las 18:30 horas.

Los aficionados que deseen seguir el encuentro en directo por televisión podrán hacerlo a través del canal:

• Movistar LaLiga