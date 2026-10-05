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La ciudad de Valencia ha entregado a todos los ceutíes la Medalla de Honor, un gesto que simboliza la unidad y el reconocimiento entre ambas comunidades.

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Este evento se ha convertido en un día para recordar, donde se celebra la relación de hermandad que une a Ceuta y Valencia.

El Gobierno de Ceuta reafirma su compromiso con la fortaleza y conexión entre ambas ciudades, continuando así con el legado de cooperación y apoyo mutuo.