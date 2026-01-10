El mundo del fútbol pone sus ojos en el Estadio de Agadir este sábado, 10 de enero de 2026, para presenciar el duelo más esperado de los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones. Egipto, liderado por sus estrellas internacionales, se mide a la potente Costa de Marfil en un choque de trenes que definirá al último semifinalista del torneo.

Detalles del partido: Egipto vs. Costa de Marfil

Ambas selecciones llegan a esta cita tras demostrar por qué son favoritas al título. Egipto avanzó con autoridad tras derrotar a Benín (3-1), mientras que los «Elefantes» marfileños sufrieron pero vencieron a Gabón (2-3) en una eliminatoria vibrante.

Fecha: Sábado, 10 de enero de 2026.

Dónde ver el partido hoy en TV y Online (España y América)

El encuentro cuenta con una amplia cobertura internacional para que no te pierdas el desenlace de esta ronda eliminatoria:

En España: Se podrá ver en directo a través de Movistar Plus+ (dial 7), M+ Liga de Campeones y para locales públicos en M+ #Vamos Bar 2 . También disponible en streaming vía Fubo .

Se podrá ver en directo a través de (dial 7), y para locales públicos en . También disponible en streaming vía . En México y Sudamérica: La transmisión corre a cargo de Claro Sports .

La transmisión corre a cargo de . En Colombia: Se emite en exclusiva por Win Sports .

Se emite en exclusiva por . En Estados Unidos: El partido estará disponible en beIN Sports y Fubo Sports.

Así llegan los equipos

Egipto: Clasificó como primera de grupo y ha mostrado una solidez defensiva envidiable. El conjunto egipcio busca recuperar la corona continental apoyándose en su orden táctico y la pegada de sus delanteros.

Clasificó como primera de grupo y ha mostrado una solidez defensiva envidiable. El conjunto egipcio busca recuperar la corona continental apoyándose en su orden táctico y la pegada de sus delanteros. Costa de Marfil: También pasó como líder de su grupo (Grupo F). El equipo marfileño destaca por su despliegue físico y su capacidad de reacción, como demostró en los octavos de final ante Gabón.

El cuadro de la Copa África

El ganador de este duelo cerrará las semifinales del torneo. El vencedor se enfrentará al equipo que salga del cruce entre Nigeria y Argelia (que se juega también este sábado a las 17:00h), configurando lo que podría ser una final anticipada en la siguiente ronda.