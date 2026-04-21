La ciudad autónoma se prepara para aliviar la asfixiante falta de plazas hoteleras. Tras meses de intensos trabajos de rehabilitación, el Hotel Puerta de África tiene como objetivo reabrir sus puertas de forma parcial a mediados del próximo mes de mayo. Así lo han confirmado los responsables del proyecto, quienes trabajan a contrarreloj para que el establecimiento vuelva a ser el motor turístico del centro de la ciudad.

Una inversión millonaria para una reforma integral

Según informa el diario El Pueblo de Ceuta, la gestión del hotel —ahora bajo la explotación de la empresa Bulyba S.L.— ha tenido que enfrentar un escenario inicial mucho más complejo de lo previsto. Karim Bulaix, vinculado a la adjudicataria, ha reconocido que el estado de deterioro de las instalaciones ha dificultado fijar plazos exactos.

Sin embargo, el compromiso financiero es sólido:

Canon anual: La empresa abonará cerca de 330.000 euros al año.

La empresa abonará cerca de al año. Inversión en reformas: Se están ejecutando obras de modernización por valor de 2,45 millones de euros .

Se están ejecutando obras de modernización por valor de . Contrato a largo plazo: La concesión se ha firmado por un periodo de 30 años.

«Nos hemos encontrado unas instalaciones que hacen muy complicado establecer una previsión clara», señaló Bulaix a El Pueblo, aunque matizó que la intención es abrir inicialmente algunas salas con estándares de alta calidad para el mes de mayo.

El sector turístico: «Lo necesitamos como el pan»

La urgencia de esta apertura no es casual. Los datos de ocupación hotelera en Ceuta han sido excepcionales, alcanzando picos del 93 % durante la pasada Semana Santa. El consejero de Comercio y Turismo, Nicola Cecchi, ha sido tajante al respecto, calificando la disponibilidad de nuevas camas como una necesidad vital para la ciudad.

Ante la avalancha de eventos y actividades programadas para este 2026, la administración local confía en que la nueva gestión del Puerta de África logre desatascar la saturación del sector y elevar la competitividad de la oferta de alojamiento ceutí.