El Real Madrid, con Kylian Mbappé en racha, vuelve a casa para enfrentarse al Celta de Giráldez tras una racha de empates que le hizo perder el liderato.

El Real Madrid vuelve a encender las luces del Santiago Bernabéu después de más de un mes y seis partidos consecutivos como visitante. El equipo blanco recibe al Celta en un encuentro crucial correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports. Los de Xabi Alonso necesitan la victoria para espantar las dudas y recuperar el ritmo perdido tras una racha de tres empates en cuatro partidos ligueros que costaron el liderato.

Horario y dónde ver el partido

Detalle Información Partido Real Madrid vs. Celta Fecha y Hora Hoy, domingo 7 de diciembre, a las 21:00 horas (horario peninsular español) Estadio Santiago Bernabéu (Madrid) Televisión Movistar LaLiga (Dial 54 en Movistar y 110 en Orange)

Mbappé y Vinicius, líderes en racha

El equipo blanco pone sus esperanzas en el estado de forma de Kylian Mbappé, quien firmó una exhibición en San Mamés con un doblete y una asistencia. El francés disputará su partido número 50 en LaLiga y tiene la oportunidad de igualar o superar el récord de Cristiano Ronaldo (48 goles) como máximo anotador en sus primeras 50 apariciones ligueras en el siglo XXI (Mbappé lleva 47).

La asociación entre Mbappé y Vinicius Júnior se mostró más letal que nunca en Bilbao, con el francés más móvil y el brasileño más centrado, una dupla que el Real Madrid necesita para volver a sumar de tres en casa.

Las lesiones fuerzan cambios en el centro del campo

El entrenador Xabi Alonso se ve obligado a recomponer el once tras las lesiones. Trent y Carvajal causan baja hasta 2026, lo que deja a Asencio o Valverde como opciones para el lateral.

Además, Camavinga se perderá el encuentro ante el Celta (aunque se espera su regreso ante el Manchester City). Esto dará una nueva oportunidad a Güler en el medio campo, que buscará mejorar su conexión con Bellingham en una prueba de fuego antes del próximo gran compromiso europeo.

El Celta busca la machada en el Bernabéu

El Celta de Giráldez llega al encuentro con un día menos de descanso y arrastra dos derrotas recientes. Además, la historia juega en su contra, ya que han perdido en 12 de sus últimos 13 partidos como visitante en el Bernabéu.

El delantero y capitán Iago Aspas buscará dar la campanada y celebrar a lo grande su partido 400 en la competición.

Posibles Alineaciones