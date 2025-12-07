La jornada estará marcada por una climatología variable con cielos poco nubosos, sin previsión de lluvias y con máximas que se mantendrán en 19 grados.

El Puente de la Constitución y la Inmaculada se encuentra en su recta final y las condiciones meteorológicas en Ceuta se mantienen estables, permitiendo disfrutar de las actividades previstas para este último tramo del fin de semana largo. El tiempo de hoy, domingo 7 de diciembre, en Ceuta vendrá marcado por una climatología variable, pero sin grandes sobresaltos térmicos, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Los ceutíes y visitantes que aún disfrutan de este periodo festivo encontrarán una jornada suave, con temperaturas que se mantienen en valores agradables para la época.

Evolución del cielo

La mañana de hoy arrancó con cielos poco nubosos. Sin embargo, se espera que la nubosidad se incremente a partir de las 06:00 horas, generando un ambiente parcialmente cubierto durante la mañana. Posteriormente, la nubosidad evolucionará a cielos poco nubosos hasta las 18:00 horas. Ya en la tarde-noche, la tendencia es que las nubes tiendan a desaparecer, dejando una noche despejada.

Temperaturas y viento

Máxima: La temperatura máxima registrará niveles similares a los de ayer , situándose en los 19 grados . Un valor que permite realizar actividades al aire libre sin problemas.

La temperatura máxima registrará niveles , situándose en los . Un valor que permite realizar actividades al aire libre sin problemas. Mínima: Las temperaturas mínimas continuarán cerca de los 13 grados .

Las temperaturas mínimas continuarán cerca de los . Viento: Se esperan vientos flojos de dirección oeste, lo que contribuirá a la sensación de estabilidad.

En resumen, la jornada de hoy se presenta como una continuación de la tónica estable del puente festivo, sin grandes cambios bruscos ni precipitaciones a la vista.