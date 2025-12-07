La temporada culmina en el circuito de Yas Marina en un desenlace inédito con tres pilotos en la lucha por el título. La carrera es la última bajo la normativa actual, antes de la era Adrian Newey en Aston Martin.
El Mundial de Fórmula 1 llega a su dramático final hoy, domingo 7 de diciembre, en el Gran Premio de Abu Dhabi. El circuito de Yas Marina será el juez que decida si el título recae en Lando Norris, Max Verstappen u Oscar Piastri.
Horario y dónde ver la carrera (Hoy, Domingo 7 de diciembre)
|Detalle
|Información
|Carrera
|Gran Premio de Abu Dhabi
|Circuito
|Yas Marina
|Hora de inicio
|14:00 horas (horario peninsular español)
|TV y Online
|DAZN F1 (Disponible en la plataforma DAZN y en operadores como Movistar u Orange con paquetes de emisión).
La lucha por el título: Tres contendientes, un campeón
El neerlandés Max Verstappen busca su quinto título consecutivo, pero Lando Norris llega a esta última cita con una ventaja clara. Las cuentas para el Campeonato son las siguientes:
- Lando Norris (McLaren): Será campeón si sube al podio (1º, 2º o 3º) o si simplemente termina por delante de Verstappen y Piastri.
- Max Verstappen (Red Bull): Ganará el título si se lleva la carrera (1º) y Norris termina cuarto o peor.
- Oscar Piastri (McLaren): Necesita ganar la carrera (1º) y que su compañero Norris no pase del sexto lugar.
La presión es palpable, especialmente en McLaren, donde surge la pregunta de si los pilotos serán aliados o enemigos, una cuestión que ni ellos mismos han debatido en detalle.
Alonso y Sainz cierran la temporada
Esta carrera no solo cierra la lucha por el Mundial, sino también la temporada bajo la normativa actual, antes del «reinicio» técnico del próximo año:
- Fernando Alonso: El asturiano, que ha vivido un año complicado con un Aston Martin poco competitivo, afronta esta carrera como una celebración. Será la última oportunidad para soñar con la «33» antes de que el AMR26 se convierta en el primer coche de su carrera diseñado por Adrian Newey.
- Carlos Sainz: El madrileño cierra un año de gran rendimiento en Williams, tras haber vuelto a subir al podio en Qatar. Su gran objetivo en Yas Marina es recortar los nueve puntos de desventaja que tiene con su compañero de equipo, Alex Albon, para confirmar su gran progresión en la escudería.