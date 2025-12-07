La temporada culmina en el circuito de Yas Marina en un desenlace inédito con tres pilotos en la lucha por el título. La carrera es la última bajo la normativa actual, antes de la era Adrian Newey en Aston Martin.

El Mundial de Fórmula 1 llega a su dramático final hoy, domingo 7 de diciembre, en el Gran Premio de Abu Dhabi. El circuito de Yas Marina será el juez que decida si el título recae en Lando Norris, Max Verstappen u Oscar Piastri.

Horario y dónde ver la carrera (Hoy, Domingo 7 de diciembre)

Detalle Información Carrera Gran Premio de Abu Dhabi Circuito Yas Marina Hora de inicio 14:00 horas (horario peninsular español) TV y Online DAZN F1 (Disponible en la plataforma DAZN y en operadores como Movistar u Orange con paquetes de emisión).

La lucha por el título: Tres contendientes, un campeón

El neerlandés Max Verstappen busca su quinto título consecutivo, pero Lando Norris llega a esta última cita con una ventaja clara. Las cuentas para el Campeonato son las siguientes:

Lando Norris (McLaren): Será campeón si sube al podio (1º, 2º o 3º) o si simplemente termina por delante de Verstappen y Piastri.

Será campeón si sube al podio (1º, 2º o 3º) o si simplemente termina por delante de Verstappen y Piastri. Max Verstappen (Red Bull): Ganará el título si se lleva la carrera (1º) y Norris termina cuarto o peor.

Ganará el título si se lleva la carrera (1º) y Norris termina cuarto o peor. Oscar Piastri (McLaren): Necesita ganar la carrera (1º) y que su compañero Norris no pase del sexto lugar.

La presión es palpable, especialmente en McLaren, donde surge la pregunta de si los pilotos serán aliados o enemigos, una cuestión que ni ellos mismos han debatido en detalle.

Alonso y Sainz cierran la temporada

Esta carrera no solo cierra la lucha por el Mundial, sino también la temporada bajo la normativa actual, antes del «reinicio» técnico del próximo año: