El gigante asiático encadena cuatro meses consecutivos superando a Berlín en importaciones, sumando 16.965 millones de euros, afianzando los vínculos comerciales y la inversión directa.

China se ha consolidado como el principal país proveedor de España, superando a Alemania, que históricamente había mantenido esta posición. Este vuelco histórico en el comercio se produce en un contexto de crecientes vínculos entre el Gobierno español y el régimen chino, a pesar de las tensiones geopolíticas y el caso Huawei en la Unión Europea.

Los datos de aduanas publicados por el Banco de España confirman que, de manera consecutiva, Pekín ha sobrepasado a Berlín en importaciones durante junio, julio, agosto y septiembre de este año.

Periodo (4 meses) Importaciones Chinas Importaciones Alemanas Total 16.965 millones € 16.257 millones € Mayor Desfase (Agosto) 3.725 millones € 3.152 millones €

Impulso de plataformas online y preocupación europea

Además de la adquisición de tecnología, gran parte de este crecimiento se debe al auge de las plataformas de comercio electrónico de origen chino como Shein, AliExpress y Temu.

Este avance está generando preocupación en el sector retail español y en las autoridades comunitarias. Recientemente, la Comisión Europea (CE) abrió un procedimiento formal contra Shein por considerar que utiliza tácticas comerciales desleales y técnicas de presión para inducir a la compra impulsiva.

Aunque Alemania aún mantiene el primer puesto en el acumulado de enero a septiembre por la mínima (37.344 millones de euros frente a los 36.836 millones de China), de mantenerse la tendencia actual, China cerraría el año como el mayor suministrador en términos anuales por segundo año consecutivo.

Giro geopolítico y advertencias sobre Huawei

La mayor penetración de China en España se produce en plena disputa entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) contra Huawei y otras tecnológicas chinas, acusadas de espionaje.

La Comisión Europea ha solicitado a España que se desconecte de estos sistemas para proteger al Viejo Continente .

ha solicitado a que se desconecte de estos sistemas para proteger al . España ha aprobado las conclusiones sobre la estrategia de la UE para vetar a suministradores y proveedores de «alto riesgo» vinculados a China.

El embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, destacó recientemente que las relaciones bilaterales han mejorado notablemente, en parte gracias al giro político de Pedro Sánchez y las gestiones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El embajador defendió que Huawei «no es un peligro para la seguridad mundial».

Esta cercanía comercial se refuerza con el aumento significativo de las inversiones de China en España, que se dispararon un 522% en el primer semestre de 2025, alcanzando los 467,3 millones de euros.