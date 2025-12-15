

La actuación de los representantes legales de LaLiga y de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la declaración como testigo de Joan Laporta ante la magistrada que investiga el ‘Caso Negreira’ ha provocado el malestar del Real Madrid. Según fuentes del club blanco, “su pasividad refleja el poco interés que tienen en esclarecer los hechos”.

En la Ciudad de la Justicia de Barcelona, Beatriz Seijo, letrada de la RFEF y experta en Derecho Penal, no formuló ninguna pregunta a Laporta. Por su parte, Francisco Martínez, enviado por LaLiga, solo planteó una única cuestión sobre si el hijo de Enríquez Negreira acompañaba a los árbitros al Camp Nou.

Desde el Real Madrid consideran que esta actitud era previsible tras las declaraciones de Fran Soto, actual presidente del Comité Técnico de Árbitros, quien aseguró que el ‘Caso Negreira’ “es un tema que nos genera bastante daño y cuanto antes termine, mejor para todos. Tenemos que olvidarlo y dejarlo atrás”.

La investigación judicial se centra en los pagos del Barça, por un total de 7,3 millones de euros entre 2011 y 2018, al número dos de los árbitros y a su hijo, Javier Enríquez, con la posible intención de influir en los arbitrajes. Laporta negó cualquier implicación, alegando que los pagos se justificaban con más de 600 informes técnicos y que, en todo caso, eran prácticas heredadas de gestiones anteriores.

El Real Madrid ha confirmado que seguirá en la acusación popular hasta que la Justicia emita una resolución definitiva sobre el caso.