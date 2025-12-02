Se espera un giro radical en el tiempo con nevadas significativas en zonas de montaña de la mitad norte y un fuerte descenso de las temperaturas en la mayoría de la Península.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una alerta que prevé la llegada de un episodio de invierno intenso a España, con la mirada puesta en un temporal que, por su intensidad, podría recordar a la nevada Filomena de hace unos años.

Los expertos prevén un giro radical en las condiciones meteorológicas que se traducirá en la extensión de las precipitaciones, el descenso generalizado de las temperaturas y nevadas en cotas relativamente bajas de montaña.

Zonas afectadas y fenómenos previstos

Según la explicación detallada de la AEMET, el paso de varios frentes dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la Península, con precipitaciones que se extenderán de oeste a este. Los mayores acumulados de lluvia se esperan en el oeste de Galicia, donde podrían ser localmente fuertes y persistentes.

La nieve será uno de los fenómenos protagonistas en la mitad norte y sureste:

• Mitad Norte: Nevadas en montañas a una cota en torno a los 1.000/1.200 metros.

• Sureste: Nieve a partir de 1.500/1.700 metros.

Se prevén acumulados significativos, con probabilidad de afectar localmente a zonas aledañas, en áreas del Sistema Central y de la Ibérica norte.

Temperaturas y vientos

Las temperaturas registrarán un predominio de los descensos en la mayoría de la Península, con pocos cambios solo en los archipiélagos, Andalucía y el tercio oriental peninsular. Se esperan heladas débiles en las montañas de la mitad norte y sureste.

En cuanto al viento, predominará el del oeste y suroeste en la Península y Baleares, llegando a ser fuerte con posibles rachas muy fuertes en los litorales del Cantábrico, Galicia y Alborán.

En las Islas Canarias, se esperan cielos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales en el norte de las islas montañosas. También habrá nieblas matinales en zonas de la Meseta Norte y este de la Meseta Sur.