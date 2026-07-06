Nueva York. En un partido electrizante que pasará a la historia de las Copas del Mundo, la selección de Noruega eliminó a Brasil por 2-1 gracias a una actuación descomunal de Erling Haaland. El delantero anotó un doblete letal en el tramo final del encuentro, sepultando el sueño mundialista de Carlo Ancelotti en su debut en el torneo y metiéndose de lleno en la pelea por la Bota de Oro con siete dianas.

El plan de ‘Carletto’ funcionó… hasta que el físico aguantó

El técnico italiano se la jugó con un planteamiento ultraofensivo (all-in) para suplir la baja del lesionado Lucas Paquetá, dando entrada a Gabriel Martinelli para formar un ataque de cuatro delanteros junto a Vinicius Jr.

A pesar de un susto inicial con un gol anulado a Noruega en el primer minuto y un penalti fallado por Bruno Guimarães tras la intervención del VAR, Brasil logró desplegar su mejor fútbol del torneo:

Casemiro recordó a sus mejores años en el Real Madrid, sosteniendo el centro del campo.

recordó a sus mejores años en el Real Madrid, sosteniendo el centro del campo. Vinicius Jr. lideró las embestidas por la banda izquierda de manera incisiva.

lideró las embestidas por la banda izquierda de manera incisiva. Gabriel Magalhães logró secar a Haaland durante los primeros 70 minutos en un duelo físico tremendo.

Sin embargo, a la Verdeamarela le faltó contundencia. El joven Endrick tuvo la oportunidad más clara del partido en un mano a mano frente al guardameta Nyland tras un gran pase de Vini, pero falló en la definición.

El «factor Neymar» desató la tragedia

Cuando el partido entró en un intercambio de golpes digno de una eliminatoria mundialista, Ancelotti decidió recurrir a la nostalgia e introdujo a Neymar en el terreno de juego buscando el chispazo de genialidad definitivo.

La decisión acabó siendo fatal. El astro brasileño evidenció no estar físicamente para el ritmo del encuentro y su entrada descompensó por completo al equipo. Brasil pasó a jugar prácticamente con un hombre menos en tareas de repliegue, y Noruega no perdonó.

La sentencia del ‘Cyborg’

Al minuto 80, un centro preciso del revulsivo Schjelderup encontró a Haaland, quien descorchó el marcador para poner el 1-0. Brasil intentó reaccionar a la desesperada, pero en el último minuto del tiempo reglamentario, el ‘Cyborg’ volvió a aparecer para fusilar a Alisson y firmar el 2-0.

El gol de penalti de Neymar en el tiempo de descuento solo sirvió para maquillar el 2-1 definitivo que consuma el fracaso brasileño.

Resumen del encuentro

Selección Goles Destacado Situación Noruega Erling Haaland (80′, 90′) Erling Haaland Clasificados a Cuartos de Final Brasil Neymar (90+3′ p.) Vinicius Jr. Eliminados del Mundial

Con este resultado, Carlo Ancelotti se despide de su primera experiencia mundialista de la forma más amarga posible, mientras Noruega y su imbatible delantero centro avanzan firmes en el torneo.