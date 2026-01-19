Vinicius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid, se encuentra en el centro de todas las miradas. Con 351 partidos disputados con la camiseta blanca, su contrato actual vence el 30 de junio de 2027, y en Valdebebas son conscientes de la importancia de cerrar su renovación cuanto antes.

El pasado sábado, durante el Clásico ante el Barcelona, Vinicius vivió un momento complicado tras un error que puso en riesgo al equipo. La reacción del público no fue favorable, pero la respuesta del club y de sus compañeros no se hizo esperar: lo acompañaron, lo consolaron y le recordaron su valor dentro del plantel.

“El club está a su lado tanto en los buenos momentos como en los instantes de máxima tensión”, señalan fuentes de la entidad. Aunque la situación le ha supuesto un desafío personal, el brasileño no ha mostrado señales de bajar los brazos, manteniendo su carácter competitivo intacto.

En cuanto a la renovación, desde Valdebebas destacan que la oferta sigue sobre la mesa y que no ha variado tras la llegada de Arbeloa al banquillo. La decisión ahora recae en Vinicius, quien deberá definir los próximos pasos. La intención del club es que la negociación se cierre en las próximas semanas, evitando que los rumores propios del verano y la cuenta atrás contractual generen inestabilidad dentro del grupo.

Mientras tanto, la prioridad sigue siendo recuperar la normalidad dentro del equipo y en la relación con la afición. Los dirigentes madridistas confían en que, con diálogo y paciencia, Vinicius continuará escribiendo su historia en el Real Madrid más allá de 2027.