Vox ha decidido suspender las conversaciones con el Partido Popular en Extremadura para la investidura de la presidenta en funciones, María Guardiola, según han avanzado Canal Extremadura y confirmado fuentes del PP autonómic.

La decisión del partido de Santiago Abascal se produce apenas un día antes de que la Asamblea regional celebre la sesión para constituir la Mesa de la Cámara, el órgano de gobierno de la Asamblea, y casi un mes después de las elecciones del 21 de diciembre. Desde el PP extremeño apuntan a que se trata de una “orden de Madrid”, en referencia a la dirección nacional de Vox.

El primer encuentro entre PP y Vox para negociar la formación del Gobierno tuvo lugar el pasado martes, con la presencia de Montserrat Lluis, secretaria general adjunta de Vox, y Óscar Fernández, candidato de la formación, por parte de la extrema derecha; y de María Guardiola y Abel Bautista, consejero de Presidencia en funciones, por parte del PP.

En las elecciones del 21 de diciembre, el PP obtuvo 29 escaños y un 43,18% de los votos, logrando la victoria pero sin mayoría absoluta. Vox, por su parte, duplicó su representación respecto a los comicios anteriores, alcanzando 11 diputados y un 11% del escrutinio.

La suspensión de las negociaciones deja en el aire la investidura de Guardiola y abre un escenario de incertidumbre política en la región, a la espera de los próximos pasos de ambas formaciones.