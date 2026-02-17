El tenista murciano debuta este martes en el torneo catarí tras su reciente conquista en el Open de Australia. El encuentro de dieciseisavos de final frente al francés Arthur Rinderknech marca el regreso a la competición del jugador de El Palmar.

Carlos Alcaraz inicia su andadura en el ATP 500 de Doha 2026 enfrentándose en la ronda de dieciseisavos de final al francés Arthur Rinderknech. Tras un inicio de temporada histórico, el jugador murciano llega a Qatar con el objetivo de conquistar por primera vez en su carrera este trofeo, que el año pasado subió de categoría de 250 a 500. Alcaraz busca unirse así al selecto grupo de españoles que han triunfado en este escenario, como Rafa Nadal, David Ferrer y Roberto Bautista, siendo este último el nacional con más títulos en el torneo al haberlo ganado en dos ocasiones.

El actual campeón del Open de Australia llega a esta cita tras una semana de descanso, habiendo decidido no participar en Róterdam para recuperar fuerzas después de convertirse en el jugador más joven de la historia en ganar los cuatro Grand Slam. Bajo la dirección de su entrenador, Samuel López, Alcaraz afronta este nuevo reto con la intención de mantener el excepcional nivel mostrado en el arranque del año.

Horario del Carlos Alcaraz – Rinderknech en Doha

La organización del torneo de Qatar ha programado el debut del tenista español para este martes 17 de febrero. Según el orden de juego oficial, el partido correspondiente a los dieciseisavos de final comenzará no antes de las 17:30 horas.

Este será el quinto enfrentamiento entre Alcaraz y Rinderknech. Hasta la fecha, ambos tenistas se han visto las caras en cuatro ocasiones previas, con dos duelos en Queen’s y otros dos en el US Open. El murciano parte como gran favorito para avanzar a los octavos de final y ampliar su balance positivo ante el jugador galo, quien tratará de revertir su racha negativa frente al de El Palmar.

Dónde ver el partido por televisión y ‘online’

La retransmisión del ATP 500 de Doha en España corre a cargo de Movistar+, plataforma que posee los derechos exclusivos del torneo. El encuentro entre Carlos Alcaraz y Arthur Rinderknech se podrá seguir en directo a través de los canales Movistar+ Plus, Vamos o Movistar Deportes.

Para aquellos aficionados que prefieran seguir el choque a través de dispositivos móviles, tablets o smart TV, el partido estará disponible en ‘streaming’ mediante la aplicación oficial de Movistar+. Asimismo, el encuentro podrá sintonizarse de forma gratuita a través de la radio en emisoras nacionales como Cope, Radio Marca, RNE, la SER u Onda Cero, que realizarán conexiones para narrar el estreno del flamante campeón en Melbourne en territorio catarí.