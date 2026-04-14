Juan Sergio Redondo, presidente de la formación, denuncia una «política de anuncios vacíos» y critica la falta de presupuestos para ejecutar las obras prometidas.

CEUTA – VOX Ceuta ha alzado la voz contra lo que denomina una estrategia de «propaganda institucional» por parte de la Delegación del Gobierno. El portavoz de la formación, Juan Sergio Redondo, ha arremetido duramente contra el actual delegado, Cristina Pérez (y el equipo de gestión del Ejecutivo central), calificando sus recientes promesas de inversión como un «fraude político» que solo busca confundir a la ciudadanía.

Promesas incumplidas y falta de presupuesto

Desde la formación subrayan que este escenario no es nuevo, sino un «guion fallido» que se repite legislatura tras legislatura. Redondo recordó ejemplos concretos de proyectos que nunca llegaron a materializarse, como la nueva Comandancia de la Guardia Civil, anunciada en 2022 con un inicio de obra previsto para ese mismo año que jamás ocurrió.

«Estamos ante el enésimo episodio de titulares grandilocuentes desconectados de la realidad. Mucha palabrería y ningún hecho concreto», afirmó Redondo.

Uno de los puntos clave de la denuncia de VOX es la incoherencia financiera. La formación señala que la propia Delegación admitió en el pasado la imposibilidad de ejecutar infraestructuras críticas (como la Jefatura Superior de Policía) debido a la falta de Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, cuestionan cómo se pretende financiar la actual «primavera de millones» si la situación presupuestaria sigue siendo la misma.

Exigencia de hechos, no de marketing

Para VOX, los anuncios de la Delegación forman parte de una campaña de «marketing político» que agota la paciencia de los ceutíes. El partido exige un cambio radical en la gestión:

Menos titulares: Crítica a los «editoriales comprados» y anuncios inflados.

Crítica a los «editoriales comprados» y anuncios inflados. Más ejecución: Solicitan que el Gobierno hable «cuando haya maquinaria trabajando sobre el terreno».

Solicitan que el Gobierno hable «cuando haya maquinaria trabajando sobre el terreno». Transparencia: Reclaman un trabajo «silencioso y eficaz» en lugar de promesas mediáticas.

Un compromiso de vigilancia

VOX Ceuta ha concluido asegurando que mantendrá una postura de fiscalización constante. El partido reitera que su labor será denunciar cada compromiso incumplido que afecte al desarrollo de la ciudad, exigiendo responsabilidad a los representantes del Gobierno central ante lo que consideran «propaganda caducada».