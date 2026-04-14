Simeone afronta la «final» por la Champions sin sus tres pilares defensivos. Hancko, Pubill y Giménez causan baja, dejando la responsabilidad en una pareja de circunstancias que busca su redención.

El Atlético de Madrid se juega el ser o no ser en Europa en una noche de máxima tensión y, paradójicamente, con la enfermería más llena que nunca en la zona de máquinas. El «Cholo» Simeone tendrá que recomponer su retaguardia para la gran noche del Metropolitano ante las ausencias críticas de sus tres primeras espadas: Hancko, Pubill y Josema Giménez.

Una zaga bajo mínimos

La planificación defensiva se ha desmoronado en apenas una semana. La baja de Hancko (el jugador con más minutos de la plantilla, 3.579′) tras su lesión en el Camp Nou, sumada a la sanción de Pubill y los recurrentes problemas físicos de Giménez, obligan a Simeone a apostar por una pareja inédita en momentos de máxima exigencia.

Le Normand: El regreso del muro

A pesar de haber perdido peso en el once tras su lesión, Robin Le Normand vuelve a ser la esperanza. El internacional español viene de firmar en Barcelona uno de sus mejores partidos como rojiblanco: dominante en el juego aéreo, rápido al espacio y calmado en la salida. Con 2.169 minutos a sus espaldas, es el segundo central más utilizado y el líder natural de esta defensa de emergencia.

Lenglet: La ley del ex y el guante en el pie

La gran incógnita, y a la vez la gran oportunidad, es Clément Lenglet. El francés, que ocupa el puesto 19º en la rotación de minutos (apenas 1.188′), deberá dar un paso al frente ante su antiguo equipo. Simeone confía en su «valor al alza»: la salida de balón.

Factor clave: Lenglet ya asistió a Giuliano recientemente y es un recurso de lujo para romper líneas, pero el Metropolitano le exigirá una contundencia defensiva que no permita errores.

Dato clave: Ambos centrales, Le Normand y Lenglet, llegan apercibidos. Una amarilla esta noche les dejaría fuera de una hipotética ida de semifinales.

El rompecabezas de Simeone

Jugador Estatus Minutos este curso D. Hancko ❌ Lesionado 3.579 M. Pubill ❌ Sancionado – J.M. Giménez ❌ Lesionado – R. Le Normand ✅ Titular 2.169 C. Lenglet ✅ Titular 1.188

El Atlético se encomienda a la solidez de sus dos únicos centrales disponibles para frenar la ofensiva rival. En una noche donde no hay margen de error, la clasificación para las semifinales de la Champions pasa, obligatoriamente, por la resistencia francesa en el eje de la zaga.