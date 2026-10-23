La Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta establece el calendario de guardias farmacéuticas para garantizar la atención a los vecinos. Este sábado, 24 de octubre de 2026 hay tres farmacias de guardia en Ceuta, repartidas por zonas.

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Consulta a continuación las farmacias activas para hoy según la zona: Centro, Campo Exterior y turno de noche, con sus direcciones y teléfonos.

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Zona Centro

ZURITA C.B. (Centro), C/ BEATRIZ DE SILVA Nº 5 (JUNTO A PLAZA DE LOS REYES), 956 51 23 41

Campo Exterior

NUEVA (Campo Exterior), AV REYES CATÓLICOS Nº 5 (MORRO), 956 50 56 56

Turno noche

PUYA C.B. (Turno de Noche), C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL), 956 50 04 20

Recomendación práctica: si vas en horario nocturno, lleva la receta médica y, si puedes, ten preparada toda la información necesaria para agilizar la atención en la farmacia de guardia.

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Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.

Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.

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