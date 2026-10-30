Según Vox Ceuta, el Gobierno de Sánchez ha traicionado a la ciudad de Ceuta y a los españoles. Aseguran que la gestión gubernamental ha afectado negativamente a diversas áreas como sanidad, educación y seguridad.

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Vox afirma que el Gobierno ha promovido una invasión migratoria permanente y entregado Ceuta a una invasión, además de intentar eliminar jueces y manipular elecciones. Consideran que estos actos convierten al Gobierno en una organización criminal.

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