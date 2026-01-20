El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado este martes que aún no se descarta ninguna hipótesis sobre las causas del accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz, Córdoba. Según el titular de Interior, será necesario realizar análisis de laboratorio sobre los carriles del tramo afectado y sobre la rodadura del tren Iryo siniestrado para esclarecer el suceso.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Grande-Marlaska señaló que los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) llegaron a esta conclusión tras inspeccionar el terreno y mantener reuniones con las empresas y administraciones implicadas.

La CIAF ha solicitado a Adif los registros de circulación de trenes en los dos días previos al accidente y planea examinar las rodaduras de otros convoyes que circularon por el mismo tramo. En esta fase inicial, la comisión se centra en la recopilación de información y documentación, antes de proceder a los análisis de laboratorio que determinarán las posibles actuaciones futuras.

«En función de los resultados, se practicarán nuevas actuaciones según se consideren necesarias», indicó el ministro, reiterando que la investigación se encuentra en sus etapas iniciales y que todas las hipótesis permanecen abiertas.