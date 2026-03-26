El técnico canario Paco Jémez ha concedido una entrevista profunda a Diario AS en la que analiza su presente profesional y, sobre todo, echa la vista atrás a su etapa más exótica y convulsa: su paso por el Tractor SC de la liga iraní. A pesar de que su salida en 2024 estuvo marcada por la tensión geopolítica, el entrenador guarda un recuerdo imborrable del factor humano en el país persa.

«Si tú me dices en qué sitio has estado donde te han tratado con más respeto, te contesto que Irán», afirma con rotundidad Jémez, desmitificando la imagen que a menudo se proyecta desde Occidente sobre la vida en la región.

El contraste entre la política y el pueblo

Jémez, que actualmente se encuentra colaborando estrechamente con Nuno Espírito Santo (tras su paso por el Ibiza), separa radicalmente la calidez de la gente de los conflictos gubernamentales:

Un trato «de príncipe»: El técnico destaca que tanto los trabajadores del club como los aficionados por la calle mostraron una educación y una hospitalidad que rara vez ha encontrado en otros destinos.

El técnico destaca que tanto los trabajadores del club como los aficionados por la calle mostraron una educación y una hospitalidad que rara vez ha encontrado en otros destinos. El detalle del árbol: Como anécdota, relata cómo el club llegó a instalarle un árbol en su residencia dentro de la ciudad deportiva para que se sintiera como en casa, un gesto que le conmovió profundamente.

Como anécdota, relata cómo el club llegó a instalarle un árbol en su residencia dentro de la ciudad deportiva para que se sintiera como en casa, un gesto que le conmovió profundamente. Respeto a la profesión: Para el canario, el aficionado iraní valoraba enormemente que un profesional del fútbol español decidiera trabajar en su liga, lo que se traducía en un respeto reverencial hacia su figura.

Una salida por «intranquilidad», no por falta de cariño

Aunque el proyecto deportivo era sólido —renovó en su día hasta 2026 y el equipo marchaba en puestos altos—, la escalada de tensión bélica en la zona forzó su rescisión contractual hace dos años.

«No fue por miedo, fue por tranquilidad familiar. Mis hijas me pedían llorando que volviera», explica Jémez, quien recalca que el Tractor SC se portó «fenomenal» facilitando su salida en un momento crítico.

Futuro: El Rayo siempre en el horizonte

Más allá de su aventura asiática, Jémez no oculta que su corazón sigue en Vallecas. Ante la noticia de que Óscar Trejo dejará el Rayo Vallecano al finalizar esta temporada, el técnico se muestra nostálgico y deja la puerta abierta a un regreso en el futuro: «Si algún día el Rayo me necesita, incluso de segundo entrenador, no tengo ningún problema. Es imposible no cogerle cariño».