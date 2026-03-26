El mundo de los deportes extremos ha quedado hoy en estado de shock. Lo que parecía una locura imposible se ha convertido en el nuevo Récord Mundial de salto en skate: un patinador, cuya identidad ha dado la vuelta al globo en cuestión de minutos, se ha lanzado al vacío desde un piso 22, dejando una de las imágenes más espectaculares y aterradoras de la década.

El vídeo, captado por múltiples cámaras y drones, muestra el momento en el que el atleta se asoma al borde del rascacielos antes de ejecutar un salto que desafía todas las leyes de la física y el miedo.

Un vuelo de vértigo hacia la gloria

Lo que diferencia este reto de cualquier otro intento previo es la precisión técnica y la magnitud del escenario:

Altura récord: El salto desde una planta 22 supera con creces cualquier marca registrada anteriormente en entorno urbano.

El salto desde una planta 22 supera con creces cualquier marca registrada anteriormente en entorno urbano. La ejecución: El skater logra mantener el control de la tabla durante una caída libre que se hace eterna para el espectador, antes de impactar con una rampa de recepción diseñada específicamente para absorber la energía de un golpe a esa velocidad.

El skater logra mantener el control de la tabla durante una caída libre que se hace eterna para el espectador, antes de impactar con una rampa de recepción diseñada específicamente para absorber la energía de un golpe a esa velocidad. El aterrizaje: Contra todo pronóstico, y tras un impacto seco que hizo contener la respiración a los presentes, el deportista consiguió rodar y salir ileso, celebrando con rabia lo que ya se considera el «salto del siglo».

«Lo más espectacular que verán»

Las redes sociales y los expertos en freestyle no han tardado en reaccionar. El video, distribuido por Diario AS, se ha vuelto viral instantáneamente. La combinación de la altura, el vacío bajo la tabla y la estética del rascacielos ha creado una pieza visual que parece más propia de una película de acción de Hollywood que de la realidad.