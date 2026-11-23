Israel ha iniciado un proceso de cambio político significativo gracias a la nueva mayoría parlamentaria contraria al primer ministro Binyamín Netanyahu. La oposición, liderada por Gadi Eisenkot, ha comenzado a revocar algunas de las leyes más controvertidas introducidas por la coalición ultraderechista de Netanyahu. Esta semana, el bloque de Eisenkot ha liderado una ofensiva legislativa que ha derogado elementos clave de la reforma judicial y la ley que amplía el control gubernamental sobre los medios de comunicación.

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El martes, la Cámara votó al nuevo portavoz de la Knesset, otorgando el puesto a Matan Kahana del partido Yashar de Eisenkot. Con 67 diputados contrarios a Netanyahu, la nueva mayoría ha aprobado varios proyectos de ley en votaciones preliminares, revirtiendo cambios que aumentaban la influencia política sobre el nombramiento de jueces y debilitaban la autoridad de la fiscal general. Aunque Netanyahu sigue como primer ministro interino, el bloque de Eisenkot busca cumplir sus promesas electorales.

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Reformas legislativas en proceso

Los cambios legislativos aún no son definitivos, ya que deben ser revisados por comisiones especiales y superar tres lecturas más antes de convertirse en ley. El mandato de Eisenkot para formar gobierno vence el 20 de diciembre, lo que deja un calendario ajustado para aprobar estas leyes. Según medios israelíes, el bloque de Eisenkot acordó posponer algunos proyectos legislativos hasta la próxima semana a cambio de que el bloque de Netanyahu detuviera su obstrucción parlamentaria contra la elección de Kahana.

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En los próximos días, los legisladores intentarán impulsar leyes que establezcan límites a los mandatos del primer ministro, limiten el control del ministro de Justicia sobre las investigaciones internas de la policía y restrinjan las condiciones bajo las cuales un primer ministro puede ser declarado incapacitado.

Nombramiento del interventor estatal

El bloque de Eisenkot también ha desbloqueado el nombramiento del interventor estatal. En julio, el Tribunal Supremo declaró inválida la elección de Michael Rabello, aliado de Netanyahu, debido a violaciones del secreto de voto. La corte ordenó nuevas elecciones, pero el Ejecutivo de Netanyahu se negó a realizarlas antes de los comicios del 27 de octubre, dejando el puesto vacante durante meses.

Eisenkot ha acusado a Netanyahu de dejar vacante el cargo deliberadamente como parte de una «campaña sistemática para debilitar a los guardianes del poder y desmantelar las instituciones estatales». Durante este tiempo, al menos 10 funcionarios públicos que presentaron denuncias de corrupción no recibieron la protección del interventor estatal. Eisenkot ha nombrado al juez retirado de la Corte Suprema, Yosef Elron, como nuevo interventor estatal.

Formación de un nuevo gobierno

A más de tres semanas de las elecciones, que dieron la victoria al Likud de Netanyahu pero le quitaron la mayoría, aún no está claro qué tipo de gobierno formará Eisenkot. Se espera que someta a votación en la Knesset la formación de un nuevo gabinete antes de que expire su mandato el 6 de diciembre. Una opción sería un gobierno minoritario que dependa del apoyo o la abstención de los partidos árabes. Los Demócratas han anunciado su apoyo a esta fórmula, mientras que aliados como Avigdor Liberman han declarado que votarán en contra.

El líder de Juntos, el ex primer ministro Naftali Bennett, no ha expresado oposición a un gobierno minoritario apoyado por formaciones de palestinos con ciudadanía israelí. Sin embargo, el Canal 13 informó que Bennett comunicó a Eisenkot que no lo respaldaría.