Mientras otros partidos han decidido suspender sus actividades tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz, Vox ha anunciado que continuará con su campaña electoral para las elecciones autonómicas de Aragón, previstas para el próximo 7 de mayo.

El portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, declaró que “no vamos a dejar de trabajar un solo día” y acusó a otras formaciones políticas de “esconderse en el silencio para eludir responsabilidades”. Fúster expresó, no obstante, su “profundo pesar” por la tragedia y trasladó sus condolencias a las víctimas.

Asimismo, adelantó que Vox está preparando una serie de iniciativas en el Parlamento destinadas a evaluar el estado de las infraestructuras ferroviarias y a solicitar una auditoría sobre la red. Según Fúster, el accidente refleja el “deterioro progresivo” de las infraestructuras de transporte y el “abandono de las inversiones en mantenimiento”, vinculando además la situación con la condena de la antigua cúpula del Ministerio de Fomento por delitos de corrupción, en referencia al exministro José Luis Ábalos.

El portavoz también criticó que el Gobierno haya destinado 247 millones de euros a financiar mejoras en la red ferroviaria de Marruecos y Uzbekistán, sin garantizar antes la seguridad de las infraestructuras en España. La información sobre estas inversiones se basaba en créditos concedidos en 2019 para la participación de empresas españolas en esos proyectos.

Con esta postura, Vox se distancia de sus competidores al mantener la agenda de campaña mientras subraya la necesidad de reforzar la seguridad ferroviaria en el país, una decisión que ha generado críticas por su aparente falta de sensibilidad ante la tragedia.