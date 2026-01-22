El FC Barcelona sufrió un duro golpe en la séptima jornada de la Champions League. Pedri, el internacional canario de 23 años, tuvo que abandonar el terreno de juego del Fortuna Arena debido a unas molestias en los isquiotibiales de su pierna derecha.

El centrocampista, titular indiscutible en el esquema de Hansi Flick, pidió el cambio en el minuto 58 tras una acción individual que le provocó dolor inmediato. Visiblemente afectado, se tiró al suelo y se tapó la cara, generando preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico. Dani Olmo entró rápidamente en su lugar, sin tiempo para calentar.

No es la primera vez que Pedri se ve obligado a parar esta temporada. En noviembre ya se perdió cinco partidos por un desgarro muscular y también estuvo ausente en uno por molestias en los gemelos.

Mañana jueves, el jugador se someterá a pruebas en Barcelona para determinar la gravedad exacta de la lesión y su posible tiempo de recuperación. La noticia supone un contratiempo significativo para el Barça, que depende de su joven estrella en el centro del campo.