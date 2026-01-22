El campeón mundial de MotoGP en 2024, Jorge Martín, ha vuelto a pasar por quirófano para corregir las lesiones que marcaron su complicada temporada 2025. El piloto madrileño se sometió a intervenciones en la mano izquierda (escafoides) y en la clavícula derecha, con el objetivo de acelerar su recuperación y llegar en plenitud a la temporada 2026.

«Cuando esté al 100% y bien con la moto, estoy seguro de que podré luchar por victorias», declaró Martín durante la presentación oficial del equipo Aprilia para este nuevo curso.

La temporada pasada estuvo marcada por la falta de continuidad para el piloto español, que se perdió 14 Grandes Premios debido a diversas lesiones. Entre los incidentes más destacados se encuentran la caída en la pretemporada de Sepang, que afectó a su mano, el accidente en el sprint de Japón que dañó su clavícula y el choque con Di Giannantonio en Qatar. A pesar de estas dificultades, Martín consiguió un cuarto puesto en Balaton Park como mejor resultado del año.

Ahora, la prioridad del piloto de Aprilia es completar su recuperación durante la pretemporada. La duda que persiste es si podrá participar en el primer entrenamiento del año en Malasia, programado del 3 al 5 de febrero, justo después del shakedown reservado para pilotos probadores y debutantes. En caso de no estar listo, su regreso se centraría en las últimas jornadas de entrenamientos antes del Gran Premio de Tailandia, primera carrera de un calendario 2026 que contará con 22 citas y finalizará en Valencia.

Con la operación ya realizada, Jorge Martín inicia lo que él mismo ha llamado su «otra carrera»: volver a estar al 100% para competir al máximo nivel y luchar por victorias con Aprilia, mientras mantiene como referencia a rivales históricos como Marc Márquez.