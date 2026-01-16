La Franja de Gaza enfrenta un desafío monumental para su reconstrucción tras los recientes bombardeos del Ejército de Israel. Jorge Moreira da Silva, secretario general de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), alertó este viernes que retirar los más de 60 millones de toneladas de escombros del territorio palestino llevará más de siete años.

«No hay mucho en pie en Gaza. El enclave tiene más de 60 millones de toneladas de escombros, limpiarla llevará más de siete años», escribió Moreira da Silva en la red social X tras su visita al territorio el jueves. El funcionario advirtió que los restos de las infraestructuras destruidas representan un riesgo adicional para la población, incluyendo municiones sin detonar, residuos peligrosos y restos humanos.

Según el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás, unos 7.000 cadáveres permanecen sepultados entre los escombros o en lugares de difícil acceso. De ellos, 3.600 ya fueron identificados, mientras que un número similar sigue sin identificar.

UNOPS comparó la cantidad de escombros acumulados con la capacidad de casi 3.000 buques portacontenedores y señaló que, en promedio, cada persona en Gaza está rodeada por 30 toneladas de escombros. La Franja cuenta con aproximadamente 2,1 millones de habitantes.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la segunda fase de su plan de paz para Gaza, que contempla la reconstrucción del territorio, ya ha sido alcanzada. No obstante, ni el plan ni el acuerdo especifican los plazos ni quién asumirá los costos, estimados por la ONU en más de 70.000 millones de dólares.

El ingeniero gazatí Ali Shaaz, que liderará un comité de 15 miembros encargado de la reconstrucción posguerra, sugirió que los escombros podrían reutilizarse para crear nuevas islas y ampliar la extensión del enclave, una propuesta que genera expectativas y debates sobre la recuperación futura de Gaza.