Willy Bárcenas sorprendió durante su visita a Cuarto Milenio, el programa presentado por Iker Jiménez en Cuatro, al relatar varias experiencias inquietantes que, según aseguró, vivió desde su infancia en la casa familiar de Madrid.

El cantante de Taburete explicó que en aquella vivienda comenzaron a producirse fenómenos extraños desde el principio. Según contó, su madre percibía cambios bruscos de temperatura en algunas zonas de la casa y una sensación constante de incomodidad. Esa situación llevó a la familia a contactar con una médium.

Bárcenas relató que, durante la visita, la médium detectó supuestas “energías muy negativas” en una de las habitaciones. “El péndulo empezó a moverse sin control”, recordó el artista, quien añadió que la mujer les advirtió de que allí podría haber ocurrido “algo trágico” y que dudaba de que la familia pudiera aguantar mucho tiempo viviendo en la casa.

A pesar de aquella advertencia, la familia permaneció en la vivienda. Sin embargo, Willy Bárcenas aseguró que continuaron ocurriendo episodios difíciles de explicar, como libros que se caían sin motivo, luces que se encendían y apagaban solas o la sensación de notar “algo raro” al entrar en algunas habitaciones.

El cantante también señaló que su padre, Luis Bárcenas, siempre se mostró escéptico ante este tipo de fenómenos. No obstante, afirmó que incluso él habría vivido una experiencia inquietante que lo llevó a abandonar la casa y pasar la noche en un hotel.

Durante la entrevista, Willy Bárcenas reconoció que algunas de sus vivencias podrían estar relacionadas con episodios de parálisis del sueño, aunque insistió en que muchas de las sensaciones experimentadas en aquella casa siguen sin una explicación clara.