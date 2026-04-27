Lo que debía ser un regreso festivo tras el Gran Premio de MotoGP se ha convertido en una pesadilla logística. Decenas de ceutíes se encuentran atrapados en el puerto de Algeciras tras la cancelación repentina de las conexiones marítimas.

El cierre del fin de semana del motor en Jerez de la Frontera ha dejado un sabor amargo para los residentes de Ceuta. Según ha informado originalmente El Faro de Ceuta, una avería técnica en uno de los buques que cubre la ruta Algeciras-Ceuta ha provocado el caos absoluto en el puerto gaditano este domingo por la tarde.

Los pasajeros, que tenían previsto embarcar en la rotación de las 17:00 horas, recibieron la noticia de la suspensión apenas diez minutos antes de la salida. La compañía naviera justificó la decisión alegando que el barco había operado durante toda la jornada con un solo motor, una situación que finalmente obligó a cancelar todas las salidas restantes hasta el lunes 27 de abril.

La magnitud del bloqueo es notable: se estima que cerca de 80 motocicletas y más de 30 turismos permanecen inmovilizados en los muelles de Algeciras. La mayoría de los afectados son aficionados que regresaban de las carreras y que ahora se enfrentan a la imposibilidad de llegar a sus puestos de trabajo mañana lunes.

A pesar de que la naviera sugirió como alternativa viajar con otras compañías, los usuarios denuncian que esta opción es inviable. «Al ser domingo de Gran Premio, el resto de barcos ya están completos para vehículos», explican los afectados, quienes critican la falta de previsión y de soluciones efectivas por parte de la empresa responsable.

El malestar ciudadano crece por momentos. Mientras algunos viajeros han optado por buscar alojamiento para descansar tras el viaje desde Jerez, otros permanecen en la estación marítima intentando cruzar el Estrecho, incluso si eso implica dejar sus vehículos atrás. Varios grupos de afectados ya han anunciado que presentarán reclamaciones formales ante lo que consideran un servicio deficiente que les deja «en tierra» en un momento crítico.