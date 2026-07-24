Gabriel intentará recuperar los negativos de las fotografías en el nuevo episodio de la serie diaria de Antena 3, mientras la tensión crece entre Andrés y el propio Gabriel a cuenta de las imágenes con María.

La serie diaria de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, emite este viernes, 24 de julio, a las 15:45 horas, un nuevo capítulo marcado por giros en las tramas empresariales y personales de sus protagonistas. La ficción de época, encabezada en su reparto por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, entre otros intérpretes, llega a su entrega número 611 tras una jornada en la que se han producido importantes novedades en el núcleo familiar de los De la Reina.

Negociaciones por los negativos y tensión entre Andrés y Gabriel

El desarrollo del nuevo episodio estará condicionado por los acontecimientos sucedidos en la entrega previa, en la que Begoña propuso un trato a Gabriel para ofrecerle su libertad económica a cambio de los negativos de las fotografías comprometedoras. En el capítulo de este viernes, Gabriel intentará recuperar dichos negativos.

La situación derivará en una última disputa entre Andrés y Gabriel por las imágenes en las que aparece María. El enfrentamiento entre ambos personajes alcanzará un punto de máxima tensión en el que Andrés llegará a estar a punto de agredir a Gabriel. Por su parte, la propia Begoña recibirá una dura confesión por parte de Nieves.

Propuestas familiares y la decisión de Tasio sobre La Industrial

La trama de la familia De la Reina continúa convulsa tras el anuncio realizado por Tasio en el capítulo del jueves, donde manifestó su intención de abandonar la Casa Grande. El último hijo de Damián, que en la entrega anterior tomó la determinación de alejarse del hogar familiar, regresará en el episodio de este viernes con una idea definida.

En esta ocasión, el joven empresario formulará una propuesta concreta a su padre: cederle las acciones de La Industrial. Esta oferta abre un nuevo escenario sobre la posible desvinculación de Tasio del entorno empresarial y familiar.

En paralelo, la Casa Grande podría recibir una nueva inquilina, ya que Digna le hará una propuesta inesperada a Nieves para alojar a Marisol en la residencia familiar, después de que en el episodio anterior Marisol se rompiera al ver a Pablo.

Visitas inesperadas y novedades en el entorno de la colonia

El capítulo 611 de ‘Sueños de libertad’ traerá también novedades para el personaje de Fina, quien se verá sorprendida por la llegada de una visita inesperada por parte de Bianca.

Por otro lado, la actividad cotidiana del lugar sufrirá alteraciones cuando Mabel deje a Salva solo al frente de la cantina para poder asistir a un curso de artes. Finalmente, la trama se complementará con las gestiones de Dorotea, quien pedirá ayuda a Andrés, y con el seguimiento de las relaciones personales tras una jornada en la que Miguel se sinceró con Claudia, acercó posturas con su padre y Andrés mostró su preocupación por Valentina.