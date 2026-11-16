El 16 de noviembre de 1645, las fuerzas de Ceuta registraron 17 bajas al actuar contra los fronterizos.

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1645: Las tropas de Ceuta sufren 17 bajas al actuar contra los fronterizos

Durante el gobierno de Luis de Alencastro, la plaza estaba condicionada por su posición en el Estrecho y por la defensa de su recinto. Las comunicaciones por mar eran esenciales tanto para el abastecimiento de la plaza como para su relación con la Península.

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Fuente: Ceuta Turismo, «Una operación contra los fronterizos deja 17 bajas entre las tropas de Ceuta», que toma como referencia «Patrimonio Cultural de Ceuta · Ceuta bajo los Austrias».

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Otras efemérides del 16 de noviembre

2010: El flamenco entra en el Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

En 2010, el flamenco fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

1989: Augusto Roa Bastos gana el Premio Cervantes

En 1989, el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos obtuvo en España el Premio Cervantes de Literatura.

1977: El Consejo de Europa aprueba el ingreso de España

En 1977, España, que acababa de salir de la dictadura franquista, obtuvo el respaldo unánime del Consejo de Europa para su incorporación.

Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 16 de noviembre.

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