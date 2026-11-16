Inglaterra arrebata el liderato a la Selección española en el grupo 3 de la Liga A de la Liga de Naciones tras imponerse en el estadio Metropolitano (2-3), relegando al combinado nacional al segundo puesto de la tabla tras una liguilla muy disputada.

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La Selección española ha concluido la fase de grupos de la Liga de Naciones en la segunda posición del grupo 3 de la Liga A. Este desenlace se ha producido tras la derrota sufrida ante Inglaterra en el estadio Metropolitano por un marcador de dos a tres. Con este resultado, ambos combinados nacionales han finalizado los seis encuentros disputados con el mismo casillero de puntos, concretamente quince cada uno, obligando a recurrir a los criterios de desempate establecidos por la competición continental.

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El encuentro disputado en Madrid cerró una fase de grupos en la que el combinado dirigido por Luis de la Fuente habia ganado todos sus compromisos anteriores, al igual que los británicos, cuyo único tropiezo previo se habia registrado en Wembley ante la propia España por el mismo resultado (2-3). De este modo, la igualdad entre ambos contendientes se mantuvo hasta el pitido final de esta sexta jornada.

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Criterios de desempate y diferencia de goles

Para resolver la igualdad a quince puntos en lo alto de la tabla, la normativa contempla una serie de pautas sucesivas. El primer criterio aplicable es el duelo directo entre los equipos empatados. En este apartado, la balanza quedó equilibrada debido a los triunfos cruzados por dos goles a tres tanto en territorio inglés como en el feudo madrileño.

Al persistir la igualdad en los enfrentamientos particulares, el reglamento pasa al segundo criterio de desempate: la diferencia general de goles en los seis partidos disputados en el grupo, calculada restando los tantos en contra a los anotados a favor. En este balance numérico, el conjunto inglés ha obtenido una diferencia favorable de mas trece, tras sumar diecinueve goles a favor y encajar seis. Por su parte, el equipo español ha finalizado con una diferencia de mas ocho, fruto de dieciséis tantos anotados y ocho recibidos. Esta ventaja en el golaveraje general otorga la primera plaza a los británicos.

Consecuencias para los cuartos de final y rivales potenciales

Como consecuencia de esta segunda posición en el grupo 3, el combinado nacional avanza igualmente a la ronda de cuartos de final de la Liga de Naciones, la cual se disputará durante el mes de marzo. La condición de segundo de grupo determina que España afronte la eliminatoria jugando el partido de ida como local, mientras que el decisivo encuentro de vuelta se disputara a domicilio.

En la siguiente ronda del torneo, la selección se enfrentara a uno de los equipos que finalicen en la primera posicion de sus respectivos grupos. Entre los posibles adversarios figura ya de forma segura el combinado de Francia, a la espera de que se definan los lideratos definitivos en el resto de grupos, donde selecciones como Holanda y Portugal ocupan la primera posición a falta de completarse la última jornada.

La clasificacion final del grupo se completa con la tercera posición de Croacia, que acumuló seis puntos tras su victoria por dos a uno frente a la República Checa, cerrando la tabla el combinado checo sin puntuar tras los seis partidos disputados.