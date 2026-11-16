El seleccionador nacional analiza la derrota ante Inglaterra por dos a tres que pone fin a cuarenta y cuatro partidos consecutivos sin perder, destaca el orgullo por el camino recorrido y confirma que el equipo ya mira hacia el próximo reto de marzo.

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El fin de una racha histórica y el análisis del encuentro

La selección española de fútbol vio cómo se interrumpía su extraordinaria racha de cuarenta y cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota tras caer derrotada frente a Inglaterra por dos a tres. Ante este escenario, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, compareció ante los medios de comunicación para ofrecer su valoración sobre el encuentro y sobre el final de un ciclo plagado de éxitos y registros sin precedentes en el panorama internacional.

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Durante su intervención, el técnico riojano admitió con total transparencia la superioridad mostrada por el combinado británico durante el primer tramo del choque. Según detalló el preparador, el equipo rival supo imponer su ritmo desde el inicio, dejando a España desbordada en unos primeros treinta minutos que terminaron por lastrar las opciones de victoria del conjunto nacional. No obstante, quiso poner de relieve la capacidad de reacción de sus futbolistas tras encajar un cero a tres adverso, destacando que el grupo demostró en todo momento una actitud combativa y se negó a bajar los brazos.

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🎙️ "El ambiente que hemos vivido en el Metropolitano ha sido fantástico, genial. Muchas gracias a la afición".



➡️ "El rival ha demostrado el gran equipo que es. Hay que saber ganar y también perder".



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Asimismo, el seleccionador desveló los contratiempos físicos que condicionaron la planificación y el desarrollo del encuentro. Varios integrantes de la plantilla sufrieron problemas durante la contienda, destacando las molestias en el tobillo de Marc Pubill, así como los problemas musculares experimentados por Cubarsí y Zubimendi. A pesar de estos contratiempos y de la frustración por no haber podido materializar el empate en el tramo final, el entrenador insistió en la necesidad de aceptar los resultados con deportividad y subrayó que el grupo mantiene intacta su ambición competitiva.

🎙️ "Este resultado pone en valor la dificultad que es haber llegado a estos números y además ganando Nations, Europeo y Mundial en el proceso".



➡️ "Estoy convencido de que lo mejor está por llegar".



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Tres títulos y la dificultad de un registro irrepetible

Más allá del tropiezo puntual ante los ingleses, Luis de la Fuente centró gran parte de su discurso en reivindicar la magnitud de lo conseguido por el combinado nacional a lo largo de los últimos tres años. El técnico recordó que el hito de la imbatibilidad se sustenta sobre cimientos sólidos que incluyen la consecución de tres títulos oficiales, un logro que pone de manifiesto la competitividad y el talento de una generación de futbolistas llamada a marcar época.

El seleccionador planteó una reflexión sobre la exigencia del deporte de élite, señalando que la derrota, aunque amarga al romper una dinámica tan prolongada, sirve también para poner en valor la extrema dificultad de mantenerse en la cúspide durante tanto tiempo. En este sentido, reconoció que el vestuario llevaba tiempo sin experimentar el sabor de la derrota, un hecho que, a su juicio, ayuda a dimensionar la gesta protagonizada y refuerza la humildad del grupo de cara a los compromisos futuros.

🎙️ "Solo tengo palabras de agradecimiento para este equipo y nosotros somos iguales en la victoria y en la derrota".



➡️ "La derrota nos hace ver lo que hemos conseguido, pero esto sigue".



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En el plano táctico, el preparador argumentó las decisiones tomadas en la confección del once inicial, señalando que la inclusión de jugadores como Marc Pubill y Mikel Merino respondió a la necesidad de neutralizar el potencial físico de Inglaterra y su peligrosidad en las acciones a balón parado. Respecto a la suplencia de Pedri, el seleccionador defendió la titularidad de Fabián Ruiz argumentando su elevado rendimiento y reiterando que en el seno de la selección no existen tratos de favor, sino un grupo de jugadores excepcionales que compiten al máximo nivel.

Mirando hacia el futuro y el nuevo reto de marzo

Lejos de permitir que el tropiezo genere dudas sobre el nivel competitivo del equipo, el técnico español zanjó cualquier debate y aseguró que el grupo inicia ahora una nueva etapa con la misma ilusión de siempre. Con la vista puesta en el horizonte, el seleccionador señaló que el mes de marzo marcará el pistoletazo de salida para un nuevo ciclo de retos y objetivos internacionales.

El seleccionador reconoció que lo que más le entristece de la concentración es tener que aguardar cuatro meses hasta la próxima ventana de partidos para reencontrarse con sus jugadores. Su intención es la de volver a reunir al grupo para recordarles la dimensión histórica de lo alcanzado y la dificultad de emular semejantes registros en el futuro. Con los pies en el suelo y una motivación renovada, la selección española cierra una etapa inolvidable y se prepara para escribir un nuevo capítulo en su trayectoria.