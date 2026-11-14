Los candidatos del PSOE y del Senado de Progreso por Ceuta han llevado a cabo una visita en la barriada de Hadú como parte de su campaña electoral, donde enfatizaron la importancia del próximo 29 de noviembre. Luisma Tovar, candidato socialista al Congreso, afirmó que en esta fecha se decidirá si se blindan o recortan las pensiones, el salario mínimo y el ingreso mínimo vital (IMV).

Lee tambien: Guardias civiles alertan de que Marlaska no ha reforzado las patrullas para la huelga general y denuncian una estrategia del «caos»

Tovar puso de relieve la gravedad de la situación en Ceuta, recordando que miles de familias dependen de estas ayudas. Según datos del INSS, en junio había 9.088 personas en la ciudad cobrando una pensión contributiva, cifra que ha incrementado en 235 en el último año. El candidato también subrayó que las posiciones del PP y Vox en relación a las pensiones han puesto en duda su estabilidad futura, incluyendo la posibilidad de su privatización.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Asimismo, puso de manifiesto la situación de las familias ceutíes protegidas por el IMV, donde más de 3.000 hogares son beneficiarios, lo que representa un aumento del 16,6% en el último año. Tovar destacó que el IMV protege al 81,1% de las personas que se encuentran en situación de pobreza severa en Ceuta, una cifra significativamente superior al 50,1% en el resto de España.

Lee tambien: Abascal alerta sobre 80.000 españoles en riesgo de desahucio en Ceuta

“Detrás de cada cifra hay una historia de vida, una madre que lucha por sacar adelante a sus hijos y familias que evitan caer en la exclusión”, señaló Tovar, subrayando la necesidad de movilizarse el 29N para defender estas políticas sociales. Advertencia que se intensifica ante las declaraciones de la ultraderecha sobre la privatización del Estado de Bienestar.

Por su parte, Nisrin Haddad, candidata al Senado, criticó a la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, quien prometió en Ceuta acabar con el enchufismo, señalando que esto resulta irónico teniendo en cuenta que el Gobierno del PP ha estado involucrado en prácticas de clientelismo durante 25 años. Haddad manifestó que el PP no es el adecuado para dar lecciones sobre este tema.