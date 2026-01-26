Un total de 877 niños, niñas y adolescentes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla han sido trasladados a otras comunidades autónomas en cumplimiento de la Ley de Extranjería y de los autos del Tribunal Supremo.

El Gobierno de España ha culminado el proceso de reubicación de los menores migrantes no acompañados tutelados por las comunidades con contingencia migratoria declarada. En el caso de la Ciudad Autónoma, 242 menores han sido trasladados a otros territorios del país, según ha confirmado el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Así lo ha asegurado el ministro Ángel Víctor Torres tras una reunión de seguimiento celebrada con los delegados y delegadas del Gobierno en Canarias, Ceuta y Melilla, así como con responsables de los ministerios implicados. El encuentro ha servido para evaluar el cumplimiento de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y de los autos del Tribunal Supremo relativos a la protección de la infancia migrante.

“El Gobierno de España ha cumplido con el proceso de reubicación de los menores migrantes no acompañados, en defensa de la Ley y de los derechos humanos”, afirmó el ministro. Una valoración que ha sido respaldada por la delegada del Gobierno en Ceuta, quien ha participado en la reunión junto al resto de representantes institucionales.

En total, ya son 877 los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en Canarias, Ceuta y Melilla y que han sido reubicados en otras comunidades autónomas. Desde el Ejecutivo se destaca este avance como un hito, al haber permitido mejorar de forma significativa la calidad de vida de estos menores y garantizar la protección de sus derechos, sin que se hayan registrado problemas de convivencia en los territorios de acogida.

El ministro anunció, además, que estos encuentros de seguimiento continuarán celebrándose en las dos ciudades autónomas en las próximas semanas, con el objetivo de analizar tanto la aplicación de la reforma legal como el cumplimiento del requerimiento del Tribunal Supremo para evitar situaciones de hacinamiento en los territorios frontera.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Ceuta puso en valor el trabajo conjunto entre administraciones, destacando especialmente la labor del Área de Menores de la Ciudad Autónoma y de la Oficina de Extranjería. Según señaló, sin esta coordinación habría sido imposible llevar a cabo la salida de los menores de Ceuta y su posterior reubicación en otras comunidades.

Cristina Pérez también subrayó que el Gobierno de España ha dado cumplimiento a los autos del Tribunal Supremo en relación con los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. Asimismo, insistió en la necesidad de que las comunidades autónomas agilicen los trámites de reubicación de aquellos menores que llegaron antes de la aprobación de la Ley, es decir, los que ya se encontraban en los territorios frontera con anterioridad al 29 de agosto de 2025.