El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo 11 de febrero ante el pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), según han confirmado fuentes de Moncloa.

La comparecencia tendrá lugar en la primera sesión plenaria del período ordinario de sesiones que se reanudará en febrero. El Ejecutivo recuerda que esta intervención se producirá después de haber descartado la presencia del presidente en el Senado esta misma semana, como había solicitado el Partido Popular.

La solicitud de comparecencia, realizada a iniciativa del propio Sánchez, no se limitará únicamente a los dos siniestros ferroviarios. El presidente también dará cuenta de la posición del Gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado recientemente.

Mientras tanto, el PSOE ha cerrado filas en torno a la actuación del ministro de Transportes, Óscar Puente, respaldando una gestión que califican de «rigurosa y transparente» tanto en relación con la tragedia de Adamuz como con la situación del servicio de Rodalies en Cataluña, frente a lo que consideran «bulos, disparates y desinformación» por parte del PP.

Rechazo a la comparecencia en el Senado

Horas antes de confirmarse la comparecencia en el Congreso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, había reclamado la presencia urgente de Sánchez en el Senado, donde los populares cuentan con mayoría absoluta. El Gobierno rechazó esta posibilidad, insistiendo en que el presidente dará explicaciones en la Cámara Baja.

Posteriormente, el vicesecretario de Hacienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, anunció que el grupo popular en el Senado había registrado una petición para celebrar un pleno extraordinario con el objetivo de que comparezcan tanto Sánchez como el ministro de Transportes, cuya dimisión inmediata reclaman.

«Sánchez dijo que asumía toda la responsabilidad; ahora lo que tiene que hacer es asumirla de verdad y llevar las palabras a los hechos», afirmó Bravo en rueda de prensa.

La comparecencia que pretendía el PP estaba prevista para el mismo día del funeral por las víctimas del descarrilamiento de Adamuz, que dejó 45 fallecidos, y que se celebrará en la catedral de Huelva, acto al que asistirá Feijóo.

En contraste, la fecha elegida para la intervención de Sánchez en el Congreso coincide con una tractorada convocada en Madrid por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que prevé la llegada de unos 1.500 tractores a la capital en protesta contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Además, entre el 9 y el 11 de febrero está convocada una huelga en el sector ferroviario por parte de la CGT, que reclama un cambio de modelo tras los dos recientes accidentes de tren.