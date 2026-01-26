La asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha denunciado este lunes la presencia “masiva” de narcolanchas en el litoral de Almería, tras el avistamiento de cerca de una veintena de embarcaciones de alta velocidad, conocidas como go fast, que se han refugiado del temporal en distintos puntos de la costa almeriense.

Según ha informado el colectivo en una nota de prensa, durante el pasado fin de semana se detectaron cinco de estas lanchas rápidas en la costa del municipio de Pulpí. A ellas se suman otras catorce embarcaciones avistadas en la mañana de este lunes en varios enclaves del parque natural de Cabo de Gata-Níjar.

Desde IGC han advertido de que estas organizaciones criminales actúan con “total descaro”, buscando abrigo ante el temporal, lo que a su juicio evidencia la “impunidad” con la que operan las redes dedicadas al narcotráfico y al tráfico de seres humanos, así como la falta de medios para combatirlas de forma eficaz.

El portavoz de la asociación, Daniel Fernández, ha exigido al Gobierno que reconozca a la Guardia Civil como “profesión de riesgo”, ante el incremento de la violencia ejercida por mafias “cada vez mejor organizadas y con armas de mayor alcance”.

“La Guardia Civil tiene que dejar de ser tratada como una policía de segunda”, ha afirmado Fernández, quien ha recordado que el pasado 14 de enero defendió esta reivindicación en el Parlamento Europeo mediante una propuesta para materializar dicho reconocimiento profesional.

Reclaman más efectivos y mejor formación

Además, IGC ha reclamado un aumento urgente de las plantillas destinadas a la vigilancia del litoral, así como una mejora de la formación en defensa personal y tiro, con el objetivo de reducir los riesgos a los que se enfrentan los agentes en este tipo de intervenciones.

La denuncia coincide con las manifestaciones realizadas este domingo por el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García (PP), y la parlamentaria andaluza Ángeles Martínez, quienes alertaron de la presencia de varias narcolanchas refugiadas del temporal en la costa de San Juan de los Terreros y reclamaron al Gobierno un refuerzo de efectivos de la Guardia Civil para hacer frente a esta situación de “impunidad”.

En un vídeo difundido a través de las redes sociales del propio alcalde, grabado desde la costa y con las embarcaciones de alta velocidad visibles cerca de la orilla, el regidor lamentaba que esta escena se haya convertido en el “día a día” del municipio.

García señalaba directamente a las lanchas fondeadas a plena luz del día, identificando a sus ocupantes como “señores que trafican con la droga y con los seres humanos”.