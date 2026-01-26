La líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha anunciado que en las próximas semanas su formación presentará, junto a Izquierda Unida, los comunes y Más Madrid, un nuevo proyecto político con el objetivo de reforzar la unidad de la izquierda de cara a las próximas elecciones generales.

Según ha explicado Hernández en rueda de prensa, el nuevo proyecto no nace con vocación excluyente y mantiene abiertas todas las opciones, desde el nombre hasta los liderazgos. “Este acuerdo no va contra nadie ni contra ninguna formación política. No estamos en estrategias de suma cero, sino de cooperación”, ha subrayado, en una referencia implícita a Podemos.

Fuentes de Movimiento Sumar, partido al que pertenece la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, han precisado que todavía no existe una fecha concreta para la presentación oficial del proyecto, aunque la intención es darlo a conocer durante el primer trimestre del año.

Los cuatro partidos que actualmente forman parte del Gobierno de coalición con el PSOE llevan tiempo trabajando en la construcción de un nuevo espacio político común, con la vista puesta en las elecciones generales previstas para 2027 y con la voluntad de ampliarlo a otras formaciones de izquierda.

En esta línea se expresó recientemente el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, quien dio por superada la etapa de la actual coalición Sumar y defendió la necesidad de una nueva confluencia para la próxima legislatura, con una identidad renovada y un nombre distinto.

Preguntada sobre estas declaraciones, Hernández confirmó que las conversaciones están avanzadas y que el objetivo es levantar un proyecto “sobre nuevas bases” que sirva como “el mejor instrumento político” no solo para las próximas elecciones generales, sino también a largo plazo.

Desde Movimiento Sumar señalan que el anuncio del nuevo proyecto tiene también un componente interno, dirigido a la militancia de las formaciones implicadas, para trasladar un mensaje de unidad y voluntad de concurrir juntos de nuevo. No obstante, insisten en que aún no hay decisiones cerradas.

“Está absolutamente todo en debate: el proyecto político, los instrumentos democráticos, el nombre y los liderazgos”, concluyó Hernández.