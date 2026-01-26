La Delegación del Gobierno acogerá mañana, martes 27 de enero, a las 12:00 horas, un minuto de silencio en memoria de las dos últimas mujeres asesinadas por violencia de género en España. El acto supone un gesto de recuerdo, respeto y compromiso colectivo frente a esta lacra social.

Los casos confirmados corresponden a una mujer de 28 años, presuntamente asesinada por su pareja el 24 de septiembre de 2025 en Badajoz, y a una mujer de 33 años, presuntamente asesinada por su expareja el pasado 24 de enero de 2026 en Málaga. En el primer caso, no constaban denuncias previas por violencia de género y la víctima no tenía hijos menores. En el segundo, existían denuncias previas y la víctima deja tres hijos menores de edad: dos hijas mellizas de 7 años y un hijo de 11.

Con la confirmación de estos asesinatos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja asciende a 48 en 2025 y a 1.347 desde que se comenzaron a contabilizar estos casos en 2003. En lo que va de 2026, ya son cinco las mujeres asesinadas, alcanzando un total de 1.348 víctimas mortales.

Asimismo, el número de niñas y niños huérfanos como consecuencia de la violencia de género contra su madre se eleva a cinco en 2026 y a 509 desde 2013.

Desde la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer se subraya la importancia de esta convocatoria como espacio de concienciación y recuerdo, así como para seguir difundiendo los recursos de ayuda disponibles para las víctimas. El teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, el WhatsApp 600 000 016 y el chat online accesible desde la web oficial funcionan las 24 horas del día, todos los días del año. Estos servicios ofrecen información, acompañamiento y asesoramiento jurídico en 53 idiomas y cuentan con atención adaptada a situaciones de discapacidad.