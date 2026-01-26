El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecerá el próximo jueves, 29 de enero, ante un pleno extraordinario del Senado para informar sobre los últimos accidentes ferroviarios registrados en España. Esta comparecencia se producirá antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haga lo propio en el pleno del Congreso previsto para el 11 de febrero.

Según han confirmado a EFE fuentes del Gobierno, la comparecencia de Puente responde a la solicitud formulada por el Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, para que tanto el ministro como el jefe del Ejecutivo den explicaciones sobre los graves siniestros ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

El accidente de Adamuz, uno de los más graves de los últimos años, causó 45 víctimas mortales, mientras que el siniestro registrado en Gelida se saldó con un fallecido. Ambos sucesos han generado una fuerte presión política y social para esclarecer las causas y depurar responsabilidades.

Inicialmente, el Gobierno había descartado la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, argumentando que ofrecería explicaciones ante el pleno del Congreso una vez iniciado el período ordinario de sesiones, en febrero. Finalmente, el presidente del Gobierno intervendrá en la primera sesión plenaria ordinaria del Congreso, que se celebrará el 11 de febrero.

De este modo, el ministro Óscar Puente será el primero en dar cuenta de los accidentes ferroviarios en sede parlamentaria, con su comparecencia prevista para este jueves en el Senado.