CEUTA — La situación de vulnerabilidad en las calles de Ceuta suma un nuevo capítulo tras la formación de un asentamiento provisional en la plaza Rafael Gibert, conocida popularmente como la ‘Plaza Vieja’. Un grupo estimado de medio centenar de menores migrantes no acompañados ha pernoctado sobre mantas y cartones en pleno centro de la ciudad, muy cerca de las dependencias policiales.

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Tras pasar la jornada anterior en el Paseo de Colón, los adolescentes decidieron trasladarse a este rincón con la esperanza de acceder a la comisaría para someterse al proceso de filiación y conseguir su posterior traslado a centros de acogida habilitados. El perímetro del asentamiento ha sido delimitado con cintas policiales por los agentes encargados de custodiar la zona.

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En la mañana de este martes, varios ciudadanos voluntarios se han acercado hasta el lugar para asistir a los menores, proporcionándoles agua, un kit de primeros auxilios y regletas eléctricas improvisadas para que pudieran cargar las baterías de sus teléfonos móviles.

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Esta escena se produce a pesar de que las instituciones locales han reiterado la existencia de plazas disponibles en los centros de menores de la Ciudad Autónoma, evidenciando la persistencia de los desafíos operativos y de acogida que afectan a los jóvenes migrantes tras su llegada a territorio ceutí.