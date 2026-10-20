CEUTA — Una intervención conjunta y de gran intensidad protagonizada por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y el apoyo aéreo de un helicóptero del Cuerpo culminó en la tarde de ayer con la detención de dos personas y la intervención de una embarcación semirrígida (goma) en la zona de El Chorrillo.

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Los hechos se desencadenaron cuando los agentes dieron el alto a una embarcación sospechosa. En lugar de detenerse, sus ocupantes —un hombre y una mujer de origen extranjero en situación de inmigración irregular— emprendieron una veloz huida con la intención de eludir la acción policial.

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La persecución se tornó especialmente vistosa al adentrarse la patrullera del Servicio Marítimo (la S-42) por la zona del Foso, prosiguiendo el seguimiento hasta alcanzar la concurrida playa del Chorrillo. Creyendo haber despistado a las autoridades, los sospechosos abandonaron la embarcación en el arenal e intentaron escapar a pie.

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Sin embargo, la rápida reacción de los agentes del Instituto Armado frustró sus planes: los efectivos saltaron a la arena para asegurar el perímetro, logrando interceptar a la mujer en la propia orilla. El varón, por su parte, continuó la huida a la carrera hacia la zona de las escaleras que conectan con la carretera —donde también se encontraban desplegados efectivos del Grupo de Regulares—, siendo finalmente alcanzado y detenido por los agentes tras una intensa persecución a pie.

Tras la operación, la embarcación a motor fue remolcada y trasladada hasta la base del puerto pesquero, mientras que los dos detenidos fueron puestos a disposición judicial. Las autoridades investigan ahora el origen de la embarcación para determinar si consta alguna denuncia previa por su robo, en el marco de los operativos que se han intensificado en las últimas semanas para frenar los intentos de entrada irregular por vía marítima en la ciudad autónoma.