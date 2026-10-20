CEUTA — La Policía Nacional ha desarrollado un importante despliegue operativo en la barriada de El Príncipe enmarcado en la lucha contra el tráfico de personas y el favorecimiento de la inmigración clandestina.

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Las actuaciones, llevadas a cabo por agentes especializados, se han concentrado en la zona con el objetivo de desarticular redes o prácticas vinculadas a este tipo delictivo. Por el momento, la investigación se mantiene bajo estricta reserva mientras los cuerpos policiales continúan analizando las pruebas recabadas sobre el terreno.

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Desde fuentes policiales han confirmado que la operación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones ni detenciones a medida que avancen las pesquisas para esclarecer por completo los hechos investigados.

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