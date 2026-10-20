CEUTA — La fuerte tromba de agua registrada este lunes en Ceuta, que dejó acumulaciones de unos 15 milímetros en apenas media hora y mantuvo a la ciudad bajo aviso amarillo por precipitaciones y tormentas, ha provocado graves incidencias en distintos puntos del municipio. Una de las situaciones más críticas se ha vivido en el asentamiento de inmigrantes ubicado en la zona del Puerto, cuyas instalaciones han quedado completamente anegadas.

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El agua se adueñó por completo del interior y exterior de las carpas que sirven como recurso de acogida temporal, convirtiendo los pasillos en auténticos caudales donde caminar de una zona a otra se convirtió en una odisea. La intensidad de la precipitación hizo que el nivel del agua alcanzara las literas inferiores, mojando los colchones, las camas más próximas al suelo y numerosas pertenencias personales de sus residentes.

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Durante las horas posteriores al temporal, los afectados intentaron evaluar los daños y recuperar algunos enseres, viéndose obligados a escurrir prendas de ropa totalmente empapadas. En una de las imágenes más ilustrativas de la jornada, un joven tuvo que subirse a una escalera para ponerse a salvo, una altura que evidenciaba que, de pisar el suelo, el agua superaría la altura de los tobillos.

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Este episodio pone de manifiesto las extremas dificultades a las que se enfrentan los migrantes alojados en estas instalaciones provisionales, las cuales quedaron prácticamente sin zonas secas habitables tras el temporal.

La borrasca también afectó de manera generalizada a la ciudad autónoma, provocando la inundación de numerosas calles —llegando el agua a cubrir casi la mitad de algunos vehículos en la propia zona portuaria—, problemas en la circulación vial y aglomeraciones en el transporte público. Ante la previsión de nuevos episodios adversos, los servicios de emergencia y Protección Civil han recordado la importancia de revisar elementos de desagüe y alcantarillado para minimizar los daños.